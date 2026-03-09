Mahkeme heyetini tehdit eden CHP'li Özel'e soruşturma!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel’in "Yarın kimin kimi yargılayacağı belli olmaz" açıklamasında mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle “hakaret” suçundan re’sen soruşturma başlattı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen İBB davasının ilk duruşmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı.

Özel "Anayasaya aykırı bir emir verdiğinizde bugünkü havaya, düzene değil anayasaya bağlı kalın. Yarın kimin kimi yargılayacağı belli olmaz. Teşekkür ediyoruz." demişti.