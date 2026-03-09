Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İran'ın Türk hava sahasına 2. kez füze atışına ilişkin Erdoğan "Kimse yanlış hesap yapmasın. Gerekli ikazlar yapıldı yanlışta ısrar etmemeli." dedi. Tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu belirten Erdoğan hedeflerinin Türkiye'yi yangından uzak tutmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

İran krizini ele aldık. Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz. Hedefimiz ülkemizi yangından uzak tutmak.

Bölgemizin içinden geçtiği sıkıntılı günlerde, ülkemiz için önemli konuları istişare ettiğimiz kabine toplantısını tamamladık. Özellikle İran krizi ve bölgemizdeki yansımalarını ele aldık. Geniş bir yelpazede bu krizin etkilerini değerlendirdik. çatışmaların uzaması ve yayılması ya da kontrolden çıkması dahil senaryoları analiz ettik. Hükümet olarak 28 Şubat'tan beri tüm birimlerimiz ile teyakkuz halindeyiz ve tüm birimlerimizi seferber etmiş halindeyiz.

CHP'Lİ ÖZEL'E TEPKİ

Değerli vatandaşlarım, tüm bu mücadelenin ortasında ana muhalefetin başındaki zatın, kimsenin önemsemediği ve artık kendi seçmeni dahil pek çok kişinin umursamadığı söylemlerini ibretle takip ediyoruz. Etrafımızın ateş çemberiyle kuşatıldığı, füzelerin gökyüzünde uçuştuğu ve en küçük bir hatanın büyük sorunlara yol açabileceği böyle bir dönemde hâlâ polemik peşinde koşan, bize sataşarak prim kazanma hesabı yapan bu şahsı bir kez daha aziz milletimizin ferasetine havale ediyorum.

Fakat öyle şeyler söylüyor, öyle asılsız ithamlarda bulunuyor ki milletimize olan saygımız gereği bazen cevap vermek zorunda kalıyoruz. Bir defa şunun herkes tarafından görüldüğüne inanıyorum: Ana muhalefetin ne yazık ki elle tutulur bir dış politika vizyonu yok. Diplomasi birikimi ve kriz yönetim tecrübesi deseniz zaten yok. Peki bunun yerine ne var? Dış politika konusunda sadece kalıplaşmış cümleleri var. Orta Doğu ve İslam dünyasıyla ilgili önyargıları var. Bilinçaltında gizledikleri kompleksleri var.

Bugün de dış politikada ortaya bir vizyon koyamıyor. Türkiye'nin çıkarlarını merkeze alan sağlıklı bir dış politika çizgisi geliştiremiyor. Bunların dış politikası yalnızca eleştiri ve karalama üzerine kurulu. Bu bakış açısı tehlikeli olduğu kadar hastalıklı bir yaklaşımdır.

İnanıyorum ki sizler de takip ediyorsunuz. Avrupa'dan Asya'ya pek çok ülke Türkiye'nin izlediği dengeli, mutedil ve diplomasiyi önceleyen politikasından övgüyle bahsediyor. Milletimiz bize oy versin veya vermesin, kabinemizin nasıl ince bir siyaset izlediğini anlıyor ve bunun için bizlere dua ediyor.

BÖYLE BİR SORUMSUZLUK OLAMAZ

Fakat ana muhalefetin başındaki zat çıkıyor, gün aşırı yaptığı açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti hükümetini içler acısı bir durumda olmakla suçluyor. Açık söylüyorum böyle bir sorumsuzluk, böyle bir şuursuzluk olamaz.

TÜRKİYE MUKTEDİRDİR

Aziz milletim, şunu hem ülkemize yan gözle bakanlar hem de herkes çok iyi bilmelidir: Ne devletimiz ne de hükümetimiz asla bir acziyet içinde değildir. Türkiye Cumhuriyeti; diplomasi, savunma ve istihbarat başta olmak üzere her alanda güçlüdür, muktedirdir. Her türlü saldırıyı püskürtecek ve kendisine uzanan kirli elleri kıracak kapasiteye ve kudrete hamdolsun sahiptir. Ortada durumu içler acısı olan tek kişi vardır bu da ana muhalefet partisinin başındaki zattır.

Şu an için sınır hattımızda herhangi bir hareketlilik yok. Sınır kapılarında önleyici tedbirleri artırdık. İhtiyaç halinde devreye alınacak planlarımızı hazır tutuyoruz. Çatışmaların başlamasıyla havacılık ve denicilik faaliyetlerini de görüştük. Taşımacılara olası saldırı risklerine karşı Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan rotasını kullanmalarını önerdik.

Türkiye emin ve ehil kadroların elinde güvendedir. Özellikle yabancı basında yürütülen kampanyalar Türkiye'ye hiçbir zarar veremez. Türkiye artık eski Türkiye değildir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapsın. Biz rotamızda emin adımlarla yürüyoruz. Dili dualı bu millete tuzak kuranların hevesleri yine kursaklarında kalacak. Bugüne kadar başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar.