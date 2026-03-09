Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! Ana gündem Orta Doğu'daki savaş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelen Kabine, Türkiye’nin iç ve dış siyasetindeki en kritik başlıkları değerlendirmek üzere toplandı. Başta Orta Doğu’da tırmanan gerilim olmak üzere, sınır ötesindeki çatışmalar, terörle mücadelede gelinen son aşama ve ekonomi yönetiminin yol haritası toplantının ana gündem maddelerini oluşturuyor.

Yoğun gündemli Kabine bir araya geliyor. Başkan Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak olan Kabine, Orta Doğu'daki savaş, sınır güvenliği, terörle mücadelede son durum ve ekonomide izlenecek yol haritasını ele alacak. KABİNE TOPLANIYOR! ANA GÜNDEM ORTA DOĞU'DAKİ KAOS ORTA DOĞU'DAKİ ATEŞ ÇEMBERİ VE BARIŞ DİPLOMASİSİ

Yeni haftanın ilk gününde gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kabine toplantısında ana gündem, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş olacak. Savaşın başladığı ilk günden itibaren Türkiye'nin izlediği barış diplomasisi ve bölgesel riskler değerlendirilecek.

Pakistan-Afganistan hattında çatışma AFGANİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ VE SAHADAKİ DURUM Afganistan ile Pakistan savaşı ve "Terörsüz Türkiye" süreci de toplantıda masaya yatırılacak. Başkan Erdoğan, hudutların ve hava sahasının güvenliğinde en küçük bir ihmal gösterilmediğini, risk durumunda müttefiklerle koordineli olarak tüm önlemlerin titizlikle alındığını vurguladı.