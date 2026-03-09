CANLI YAYIN

Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! Ana gündem Orta Doğu'daki savaş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelen Kabine, Türkiye’nin iç ve dış siyasetindeki en kritik başlıkları değerlendirmek üzere toplandı. Başta Orta Doğu’da tırmanan gerilim olmak üzere, sınır ötesindeki çatışmalar, terörle mücadelede gelinen son aşama ve ekonomi yönetiminin yol haritası toplantının ana gündem maddelerini oluşturuyor.

Yoğun gündemli Kabine bir araya geliyor. Başkan Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak olan Kabine, Orta Doğu'daki savaş, sınır güvenliği, terörle mücadelede son durum ve ekonomide izlenecek yol haritasını ele alacak.

KABİNE TOPLANIYOR! ANA GÜNDEM ORTA DOĞU'DAKİ KAOS

ORTA DOĞU'DAKİ ATEŞ ÇEMBERİ VE BARIŞ DİPLOMASİSİ
Yeni haftanın ilk gününde gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kabine toplantısında ana gündem, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş olacak. Savaşın başladığı ilk günden itibaren Türkiye'nin izlediği barış diplomasisi ve bölgesel riskler değerlendirilecek.

AFGANİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ VE SAHADAKİ DURUM

Afganistan ile Pakistan savaşı ve "Terörsüz Türkiye" süreci de toplantıda masaya yatırılacak. Başkan Erdoğan, hudutların ve hava sahasının güvenliğinde en küçük bir ihmal gösterilmediğini, risk durumunda müttefiklerle koordineli olarak tüm önlemlerin titizlikle alındığını vurguladı.

BAKAN FİDAN VE BAKAN GÜLER SUNUM YAPACAK

Kabine toplantısında, Ankara'nın yakından takip ettiği bu savaşın yanı sıra, bölgedeki aktörlerin sunumları da kritik önem taşıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son diplomatik girişimler, MİT Başkanı İbrahim Kalın sahadan toplanan raporlar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise bölgedeki askeri hareketlilik hakkında bilgi verecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu hava ve deniz yollarındaki son durumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar savaşın enerji arz güvenliğine etkilerini, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise olası göç hareketliliğine karşı alınan tedbirleri Başkan Erdoğan'a aktaracak.

Toplantıda gerilimin yayılmasını önlemek için atılabilecek diplomatik adımlar, Afganistan-Pakistan sınırındaki çatışmaların etkisi, Gazze'deki insanlık dramı ve Suriye'deki son gelişmeler de kapsamlı şekilde ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Kabinenin iç gündeminde ise "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar bulunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından atılacak yasal adımlar masaya yatırılacak. İstihbarat birimlerinden gelen son bilgiler doğrultusunda sürecin yeni aşaması değerlendirilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ DE GÜNDEMDE

Öte yandan yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi emeklilere verilecek bayram ikramiyesi de kabinede görüşülecek. 20 Mart'ta başlayacak bayram öncesinde olası düzenlemenin yasalaşması için iki haftalık bir süre bulunurken, ikramiye tutarına ilişkin alternatiflerin ele alınması bekleniyor.

