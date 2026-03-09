Balıkesir’de depremin izleri silinirken, Sındırgı’da skandal bir bekletme kararına imza atıldı. AFAD’ın konut projesi 2 aydır meclis gündemine dahi alınmadı. Siyaset mi, vatandaşın can güvenliği mi? İşte CHP'nin gerçek yüzü!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen 6.1 ve 6.0 büyüklüğündeki depremler, ilçe merkezi ile birlikte Gölcük, Osmanlar, Kertil ve Alacaatlı mahallelerinde çok sayıda yapıda ağır hasara yol açtı.

SINDIRGI'DA DEPREM KONUTLARI TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Depremlerin ardından Murat Kurum ilçeye giderek depremzedelerle bir araya geldi ve afet konutlarının 1 yıl içinde teslim edileceği sözünü verdi.

Bu kapsamda bölgede:

385 köy evi

135 TOKİ konutu

11 iş yeri

olmak üzere toplam 531 bağımsız bölümün temeli atıldı.

AFAD'IN KONUT PROJESİ İÇİN ARAZİ TALEBİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sındırgı'ya bağlı Kınık, Ormaniçi ve Şahinkaya mahallelerinde zemin etüt çalışması yaptı.

Teknik incelemeler sonucunda:

Deprem konutları için en uygun alanların belediyeye ait parseller olduğu Bu alanların belediye meclis kararıyla AFAD'a tahsis edilmesi gerektiği

tespit edildi.

Sabah'ın haberine göre; AFAD, konutların yapılabilmesi için söz konusu alanların bedelsiz devredilmesini talep etti.

GÜNDEM MADDESİ KOMİSYONA SEVK EDİLDİ

İddiaya göre, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak tarafından belediye meclisine sunulan arazi tahsisi maddesi komisyona havale edildi.

Ancak ilgili gündem maddesinin:

yaklaşık iki aydır komisyonda bekletildiği

yeniden meclis gündemine getirilmediği

ileri sürüldü.

Bu durum, deprem konutlarının inşaat sürecinde gecikme yaşanabileceği tartışmasını gündeme taşıdı.

AK PARTİ İLÇE BAŞKANINDAN SERT TEPKİ

Konuya ilişkin açıklama yapan İsmail Uluhan, belediyenin arazi tahsisi konusunda süreci yavaşlattığını savundu.

Uluhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AFAD'ın teknik ekipleri tarafından Kınık, Ormaniçi ve Şahinkaya mahallelerinde yapılaşmaya uygun alanlar belirlendi. Bu alanların deprem konutları için AFAD'a devredilmesi istendi. Ancak Başkan Serkan Sak buna karşı çıkıyor. Depremzedeler kalıcı konutlarına kavuşmayı bekliyor."

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Söz konusu iddialarla ilgili Sındırgı Belediyesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yerel kaynaklar, konunun önümüzdeki belediye meclisi toplantılarında yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor.

DEPREM KONUTLARI SÜRECİNE İLİŞKİN KRİTİK VERİLER

Başlık Detay Depremler 10 Ağustos 2025 (6.1) – 27 Ekim 2025 (6.0) Etkilenen bölgeler Sındırgı merkezi, Gölcük, Osmanlar, Kertil, Alacaatlı Planlanan konut 385 köy evi TOKİ konutu 135 İş yeri 11 Toplam bağımsız bölüm 531 Tartışma konusu Belediye arazisinin AFAD'a tahsisi Bekleyen süre Yaklaşık 2 ay

SINDIRGI'DA NELER OLUYOR? İŞTE MERAK EDİLEN SORULAR VE YANITLARI

Sındırgı'da kaç deprem konutu yapılacak?

Toplam 531 bağımsız bölüm planlandı. Bunun içinde köy evleri, TOKİ konutları ve iş yerleri bulunuyor.

Deprem konutlarının yapılacağı yerler neresi?

AFAD'ın teknik incelemelerine göre Kınık, Ormaniçi ve Şahinkaya mahallelerinde uygun alanlar tespit edildi.

Sorun neden ortaya çıktı?

AFAD'ın talep ettiği bazı arazilerin belediyeye ait olması ve bu alanların tahsisi için belediye meclisi kararı gerekmesi süreci tartışmalı hale getirdi.

Belediyeden resmi açıklama var mı?