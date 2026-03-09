AFAD son dakika: Ege'de korkutan deprem! Kaç büyüklüğünde meydana geldi? İzmir, Denizli...
Denizli’nin Buldan ilçesinde saat 09.21’de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD ekipleri bölgede saha tarama çalışmalarını sürdürürken, A Haber canlı yayınına katılan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre Denizli'nin Buldan ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre sarsıntı yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedilirken, deprem çevre illerde de hissedildi.
DENİZLİ VALİSİ KÖŞGER: "OLUMSUZ BİR DURUM YOK"
Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger A Haber ekranlarında şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını söyledi. Köşger, deprem sonrası tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ve ilgili birimlerin hızla bölgeye yönlendirildiğini belirtti.
Depremin Denizli merkezde de güçlü şekilde hissedildiğini ifade eden Köşger, AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin Buldan başta olmak üzere çevre ilçelerde saha çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Vatandaşların doğal olarak kısa süreli panik yaşadığını dile getiren Köşger, bunun özellikle Türkiye'nin yakın zamanda büyük depremler yaşamış olmasından kaynaklandığını söyledi.
Vali Köşger ayrıca şu an için okullarla ilgili alınmış yeni bir karar bulunmadığını, gelişmelerin takip edildiğini ve gerekli değerlendirmelerin yapılacağını ifade etti.
BAKAN KURUM: GEÇMİŞ OLSUN DENİZLİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Geçmiş olsun Denizli.
Buldan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte, olası ihbarlara göre İl Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak."