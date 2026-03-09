CANLI YAYIN

AFAD son dakika: Ege'de korkutan deprem! Kaç büyüklüğünde meydana geldi? İzmir, Denizli...

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AFAD son dakika: Ege'de korkutan deprem! Kaç büyüklüğünde meydana geldi? İzmir, Denizli...

Denizli’nin Buldan ilçesinde saat 09.21’de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD ekipleri bölgede saha tarama çalışmalarını sürdürürken, A Haber canlı yayınına katılan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre Denizli'nin Buldan ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre sarsıntı yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedilirken, deprem çevre illerde de hissedildi.

DENİZLİ VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER A HABER'DE

DENİZLİ VALİSİ KÖŞGER: "OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger A Haber ekranlarında şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını söyledi. Köşger, deprem sonrası tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ve ilgili birimlerin hızla bölgeye yönlendirildiğini belirtti.

Denizli Valisi Köşger: “5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durum yok” Kaynak: A Haber Foto ArşivDenizli Valisi Köşger: “5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durum yok” Kaynak: A Haber Foto Arşiv

Depremin Denizli merkezde de güçlü şekilde hissedildiğini ifade eden Köşger, AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin Buldan başta olmak üzere çevre ilçelerde saha çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Vatandaşların doğal olarak kısa süreli panik yaşadığını dile getiren Köşger, bunun özellikle Türkiye'nin yakın zamanda büyük depremler yaşamış olmasından kaynaklandığını söyledi.

Vali Köşger ayrıca şu an için okullarla ilgili alınmış yeni bir karar bulunmadığını, gelişmelerin takip edildiğini ve gerekli değerlendirmelerin yapılacağını ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yaptı. (Kaynak: X)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yaptı. (Kaynak: X)

BAKAN KURUM: GEÇMİŞ OLSUN DENİZLİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Geçmiş olsun Denizli.

Buldan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte, olası ihbarlara göre İl Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak."

DENİZLİ'DE 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. (AFAD)Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. (AFAD)

DENİZLİ DEPREM

Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Buldan (Denizli)
Tarih:2026-03-09
Saat:09:21:04 TSİ
Enlem:38.08694 N
Boylam:28.97389 E
Derinlik:7 km

AFAD son dakika: Ege'de korkutan deprem! Kaç büyüklüğünde meydana geldi? İzmir, Denizli... - 3

AFAD: DENİZLİ'DE 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM, OLUMSUZ DURUM YOK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 09.21'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin Uşak, Aydın, Muğla ve Burdur'da da hissedildiği bildirildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, deprem sonrası ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada, ekiplerin bölgede saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Denizli, Batı Anadolu Fay Sistemi içinde yer alan ve aktif fay hatlarının bulunduğu bir bölgede yer alıyor. ( Kaynak: A Haber Foto Arşiv)Denizli, Batı Anadolu Fay Sistemi içinde yer alan ve aktif fay hatlarının bulunduğu bir bölgede yer alıyor. ( Kaynak: A Haber Foto Arşiv)

5 SORUDA DENİZLİ'DE DEPREM RİSKİ

1- Denizli'de deprem riski neden yüksek?

Denizli, Batı Anadolu Fay Sistemi içinde yer alan ve "graben" olarak adlandırılan çöküntü alanında bulunuyor. Türkiye Diri Fay Haritası verilerine göre kent merkezi, aktif ve diri bir fay zonu olan Denizli Fay Zonu üzerinde yer alıyor. Bu nedenle şehir 1. derece deprem bölgesi olarak kabul ediliyor.

2- Denizli Fayı nereden geçiyor?

Denizli Fayı, Sarayköy'den başlayarak Honaz'a kadar uzanan ve kentin içinden ya da çok yakınından geçen bir fay hattı niteliği taşıyor. Fay hattı kuzeybatıda Sarayköy, güneydoğuda ise Honaz fay zonlarının devamı olarak değerlendiriliyor.

Denizli, 1. derece deprem bölgesinde yer alması nedeniyle yüksek deprem riski taşıyan iller arasında bulunuyor. Denizli, 1. derece deprem bölgesinde yer alması nedeniyle yüksek deprem riski taşıyan iller arasında bulunuyor.

3- Denizli'de kaç fay zonu bulunuyor?

İl genelinde yaklaşık 6 ana fay zonu bulunuyor. Bunlar Sarayköy ve Babadağ çevresini kapsayan Denizli Grabeni, Honaz Fay Zonu, Çivril Grabeni, Acıgöl Grabeni, Çameli-Acıpayam fay zonu ve Beyağaç Fayı olarak sıralanıyor. Bölgedeki fayların büyük bölümü horst-graben sistemine bağlı normal faylardan oluşuyor.

4- Denizli Fayı ne büyüklükte deprem üretebilir?

Uzmanlara göre Denizli Fay Zonu yaklaşık 6.8 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip. Bu nedenle bölgede yapı stokunun deprem riskine göre güçlendirilmesi gerektiği sık sık vurgulanıyor.

5- Bölgede geçmişte büyük depremler yaşandı mı?

Denizli ve çevresinde tarihsel süreçte yıkıcı depremler meydana geldi. 1899 yılında yaşanan depremde 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 1976 yılında bölgede 6.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kentte zaman zaman "deprem fırtınası" olarak adlandırılan sarsıntı dizileri de görülüyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın