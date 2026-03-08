KKTC'ye kalkan! Türk F-16'ları konuşlanacak
Orta Doğu'da ABD-İsrail'in İran saldırıları ile tansiyon yükseldi. MSB tarafından KKTC’nin güvenliğinin sağlanması amacıyla F-16 savaş uçaklarının adaya konuşlandırılmasının değerlendirildiği açıklaması yapılmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye’nin yarın KKTC’ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini açıkladı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından tırmanan gerilimlerin ortasında Türkiye'den kritik bir hamle geldi.
Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü, bölgesel gerilimin tırmanmasıyla bağlantılı son İran saldırılarının ardından Yunan F-16V savaş uçakları Kıbrıs Rum kesimindeki Baf Havaalanı'na iniş yapmıştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, dün yaptıkları açıklamada, son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla F-16 savaş uçaklarının adaya konuşlandırılmasının değerlendirildiğini bildirmişti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye'nin yarın sabah saatlerinde KKTC'ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini açıkladı.
Meşeli, uçakların güvenlik amacıyla gönderileceğini belirterek, söz konusu sevkiyatın sivil uçuşları etkilemeyeceğini ifade etti.