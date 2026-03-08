1- Manisa deprem bölgesinde mi yer alıyor? Evet. AFAD tarafından hazırlanan Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası'na göre Manisa birinci derece deprem bölgesinde bulunuyor. Batı Anadolu'daki aktif fay sistemlerinin etkisi altında olan kent, deprem riski yüksek iller arasında gösteriliyor.

2- Manisa'da fay hattı hangi ilçelerden geçiyor?

Manisa'da aktif fay hatlarının etkili olduğu ilçeler Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma ve Turgutlu olarak sıralanıyor. Bu bölgeler, Batı Anadolu fay sistemi içinde yer alan aktif kırık hatlarına yakın konumda bulunuyor.

3- Türkiye'de deprem riski yüksek olan diğer iller hangileri?

Birinci derece deprem bölgesi olarak gösterilen iller arasında İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bolu, Hatay, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş ve Hakkari gibi birçok il yer alıyor. Bu iller aktif fay hatlarının etkisi altında bulunuyor.