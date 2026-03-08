CANLI YAYIN

Manisa'da deprem! 8 Mart Pazar AFAD son dakika: Kaç büyüklüğünde meydana geldi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Manisa'da deprem! 8 Mart Pazar AFAD son dakika: Kaç büyüklüğünde meydana geldi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı verilere göre Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 8 Mart 2026 Pazar günü saat 13.10’da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.49 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.

Depremin büyüklüğü 3.9 (Mw) olarak ölçüldü. Sarsıntının merkez üssünün Turgutlu ilçesi olduğu belirtilirken depremin yerin yaklaşık 5.49 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremin koordinatları ise 38.57972 kuzey enlemi ve 27.64083 doğu boylamı olarak açıklandı.

ÇEVRE İLÇELERDE DE HİSSEDİLDİ

Yerin görece sığ sayılabilecek bir derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle sarsıntı Turgutlu başta olmak üzere çevre yerleşimlerde de hissedildi.

MANİSA DEPREM!

Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Turgutlu (Manisa)
Tarih:2026-03-08
Saat:13:10:54 TSİ
Enlem:38.57972 N
Boylam:27.64083 E
Derinlik:5.49 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih (TS)EnlemBoylamDerinlik (Km)TipBüyüklükYer
2026-03-08 13:10:5438.5797227.640835.49MW3.9Turgutlu (Manisa)
2026-03-08 12:57:1138.2861138.741677.04ML1.6Battalgazi (Malatya)
2026-03-08 12:30:0539.1066728.369726.95ML1.0Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-08 12:10:3039.3394433.439727.0ML1.2Bala (Ankara)
2026-03-08 12:08:5437.1472236.670565.61ML1.5Nurdağı (Gaziantep)
2026-03-08 12:06:5939.387527.980286.93ML2.1Bigadiç (Balıkesir)
2026-03-08 11:33:2039.1591728.347786.92ML1.3Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-08 11:03:5538.6872243.060837.09ML1.7Van Gölü - [11.18 km] Tuşba (Van)
2026-03-08 10:58:4937.7833330.811396.91ML1.3Eğirdir (Isparta)
2026-03-08 10:20:5938.1422237.810287.97ML1.3Doğanşehir (Malatya)
2026-03-08 10:06:1538.5983326.733619.54ML1.4Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.13 km] Foça (İzmir)
2026-03-08 09:47:1237.217527.84757.01ML1.2Milas (Muğla)
2026-03-08 09:09:0037.8286126.643616.92ML1.4Ege Denizi - [34.74 km] Seferihisar (İzmir)
2026-03-08 09:01:3137.1931.791946.98ML1.8Akseki (Antalya)
2026-03-08 08:53:3838.0637.468617.03ML1.4Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-03-08 07:59:3037.5166737.1947211.07ML2.4Pazarcık (Kahramanmaraş)
2026-03-08 07:44:5737.0836127.949177.0ML1.0Milas (Muğla)
2026-03-08 07:38:5339.2611128.950288.03ML0.8Simav (Kütahya)

3 SORUDA MANİSA'DA DEPREM GERÇEĞİ

1- Manisa deprem bölgesinde mi yer alıyor?
Evet. AFAD tarafından hazırlanan Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası'na göre Manisa birinci derece deprem bölgesinde bulunuyor. Batı Anadolu'daki aktif fay sistemlerinin etkisi altında olan kent, deprem riski yüksek iller arasında gösteriliyor.

Manisa'da deprem! 8 Mart Pazar AFAD son dakika: Kaç büyüklüğünde meydana geldi? - 4

2- Manisa'da fay hattı hangi ilçelerden geçiyor?
Manisa'da aktif fay hatlarının etkili olduğu ilçeler Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma ve Turgutlu olarak sıralanıyor. Bu bölgeler, Batı Anadolu fay sistemi içinde yer alan aktif kırık hatlarına yakın konumda bulunuyor.

3- Türkiye'de deprem riski yüksek olan diğer iller hangileri?
Birinci derece deprem bölgesi olarak gösterilen iller arasında İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bolu, Hatay, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş ve Hakkari gibi birçok il yer alıyor. Bu iller aktif fay hatlarının etkisi altında bulunuyor.

