Kabinede kritik başlıklarla toplanıyor! Ana gündem Orta Doğu'daki gerilim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelen Kabine, Türkiye’nin iç ve dış siyasetindeki en kritik başlıkları değerlendirmek üzere toplandı. Başta Orta Doğu’da tırmanan gerilim olmak üzere, sınır ötesindeki çatışmalar, terörle mücadelede gelinen son aşama ve ekonomi yönetiminin yol haritası toplantının ana gündem maddelerini oluşturuyor.

ORTA DOĞU'DAKİ ATEŞ ÇEMBERİ VE BARIŞ DİPLOMASİSİ

Yeni haftanın ilk gününde gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında ana gündem, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş olacak. Savaşın başladığı ilk günden itibaren Türkiye'nin izlediği barış diplomasisi ve bölgesel riskler değerlendirilecek.

AFGANİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ VE SAHADAKİ DURUM

Afganistan ile Pakistan savaşı ve "Terörsüz Türkiye" süreci de toplantıda masaya yatırılacak. Başkan Erdoğan, hudutların ve hava sahasının güvenliğinde en küçük bir ihmal gösterilmediğini, risk durumunda müttefiklerle koordineli olarak tüm önlemlerin titizlikle alındığını vurguladı.

BAKAN FİDAN VE BAKAN GÜLER SUNUM YAPACAK

Kabine toplantısında, Ankara'nın yakından takip ettiği bu savaşın yanı sıra, bölgedeki aktörlerin sunumları da kritik önem taşıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son diplomatik girişimler, MİT Başkanı İbrahim Kalın sahadan toplanan raporlar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise bölgedeki askeri hareketlilik hakkında bilgi verecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu hava ve deniz yollarındaki son durumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar savaşın enerji arz güvenliğine etkilerini, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise olası göç hareketliliğine karşı alınan tedbirleri Başkan Erdoğan'a aktaracak.

Toplantıda gerilimin yayılmasını önlemek için atılabilecek diplomatik adımlar, Afganistan-Pakistan sınırındaki çatışmaların etkisi, Gazze'deki insanlık dramı ve Suriye'deki son gelişmeler de kapsamlı şekilde ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE EKONOMİDEKİ YOL HARİTASI

İç cephede ise "Terörsüz Türkiye" hedefinde gelinen son aşama, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun nihai raporu ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşülecek yasal adımlar değerlendirilecek. Son olarak ekonomi başlığında enflasyonla mücadele, piyasaların durumu ve bayram ikramiyelerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.