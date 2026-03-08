İsrail yancıları devrede! Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine nifak girişimi: Berat Albayrak ve Turkuvaz Medya'yı hedef aldılar

Öte yandan Turkuvaz Medya Grubu da yayın politikalarında Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini vurgulayan bir çizgi izledi. Grup bünyesindeki medya organlarında Azerbaycan'dan sıklıkla "kardeş ülke" olarak söz edilmesi ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın desteklenmesi, bu iddiaların yalan olduğunu bizzat ortaya çıkardı.

Aynı dönemde SOCAR'ın Türkiye'deki yatırımları hız kazandı; Star Rafinerisi gibi dev projeler devreye girdi. Bu gelişmeler, iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonu güçlendiren somut adımlar olarak kayda geçti.

Fotoğraf-AA

Guliyev'in sözlerinin zamanlaması da dikkat çekici bulundu. Orta Doğu'daki gerilimler, Gazze'de yaşanan insani kriz ve bölgesel güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde yapılan bu açıklamalar, bazı çevreler tarafından Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini tartışmalı hale getirme çabası olarak yorumlandı.

KARDEŞLİĞE ZAMAN AYARLI NİFAK!

Uzmanlara göre Ankara ile Bakü arasında yıllardır inşa dilen siyasi, ekonomik ve askeri iş birliği oldukça güçlü bir temele dayanıyor. Bu nedenle kamuoyunda ortaya atılan iddiaların iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı zayıflatmasının zor olduğu değerlendiriliyor. Bölgedeki belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin korunması, her iki ülke açısından da stratejik önem taşımaya devam ediyor.

Bugün Berat Albayrak ve Turkuvaz Medya'yı hedef alan ama aslında Türkiye'ye yönelik bu saldırıların zamanlaması da dikkati çekti. Özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında Türkiye'nin sergilediği dik duruş, küresel odakları rahatsız etmişti.