CANLI YAYIN

İsrail yancıları devrede! Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine nifak girişimi: Berat Albayrak ve Turkuvaz Medya'yı hedef aldılar

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İsrail yancıları devrede! Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine nifak girişimi: Berat Albayrak ve Turkuvaz Medya'yı hedef aldılar

Orta Doğu’da artan gerilim ve bölgesel çatışmaların gölgesinde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü kardeşlik bağlarını zedelemeye yönelik skandal bir girişim yaşandı. MOSSAD'ın kirli propagandası ile hareket eden Azerbaycan Milli Meclisi Çalışma ve Sosyal Politika Komitesi Başkanı ve Yeni Azerbaycan Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Musa Guliyev Turkuvaz Medya Grubu ve Berat Albayrak’ı hedef aldı. Guliyev'in bu skandalı tepkilere neden olurken “İki devlet, tek millet” anlayışını zedelemek isteyenlerin kirli işlere yöneldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

"İki devlet, tek millet" anlayışıyla şekillenen stratejik ortaklığın hedef alındığı skandal, Azerbaycanlı siyasetçi Musa Guliyev'in açıklamalarıyla gündeme geldi.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

TURKUVAZ MEDYA VE BERAT ALBAYRAK'I HEDEF ALDI

Azerbaycan Milli Meclisi Çalışma ve Sosyal Politika Komitesi Başkanı ve Yeni Azerbaycan Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Musa Guliyev'in Azerbaycan Haber Ajansı'na verdiği röportajda, Turkuvaz Medya Grubu ve eski Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan sözleri, iki ülke arasındaki kamuoyunda tepkiye neden oldu.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

Guliyev, Türk medya alanındaki durumun "endişe verici" olduğunu öne sürerek özellikle Turkuvaz Medya'nın Azerbaycan'a karşı sistematik bir karalama kampanyası yürüttüğünü iddia etti. Azerbaycan'ın kasıtlı biçimde lekelenmeye çalışıldığını ve ülke liderliğine hakaret edildiğini savunan Guliyev'in açıklamaları tepki çekti.

TURKUVAZ MEDYA'YA KİRLİ İFTİRA

Açıklamalarında doğrudan Berat Albayrak'ı hedef alan Guliyev, Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde dahi Azerbaycan karşıtı çevrelerin ön saflarında yer aldığını öne sürdü. Guliyev ayrıca Turkuvaz Medya'nın bugün Türkiye'de bazı medya kuruluşlarının yürüttüğünü iddia ettiği Azerbaycan karşıtı kampanyanın merkezinde bulunduğunu iddia etti.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

MOSSAD PROPAGANDASI DEVREDE!

Söz konusu açıklamalar, Ankara ile Bakü arasında "iki devlet, tek millet" anlayışıyla yürütülen güçlü siyasi ve ekonomik iş birliği sürerken yapılması nedeniyle dikkat çekti. Tartışmanın iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerini hedef alan MOSSAD propagandsı olduğu ise bir kez daha gözler önüne serildi.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

Guliyev, Turkuvaz Medya'nın Azerbaycan'a karşı karalama kampanyası yürüttüğünü iddia ederken, Berat Albayrak'ı da Azerbaycan karşıtı bir çizgide olmakla suçladı. Ancak bu iddialar, son yıllarda Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde yaşanan gelişmeler ve özellikle enerji alanındaki stratejik projelerle ciddi şekilde çelişiyor.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

KARDEŞ AZERBAYCAN İLE KRİTİK ANLAŞMALAR İMZALANDI

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde Türkiye ile Azerbaycan arasında birçok kritik enerji projesi hayata geçirildi. Bu projelerin başında, iki ülke arasındaki enerji iş birliğini yeni bir seviyeye taşıyan TANAP geliyor. Azerbaycan tarafından da "yüzyılın projesi" olarak nitelendirilen bu proje, Türkiye'nin enerji güvenliği kadar Azerbaycan gazının Avrupa'ya ulaştırılması açısından da stratejik öneme sahipti.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

Aynı dönemde SOCAR'ın Türkiye'deki yatırımları hız kazandı; Star Rafinerisi gibi dev projeler devreye girdi. Bu gelişmeler, iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonu güçlendiren somut adımlar olarak kayda geçti.

TURKUVAZ MEDYA HER ZAMAN "KARDEŞ" ÜLKE DEDİ

Öte yandan Turkuvaz Medya Grubu da yayın politikalarında Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini vurgulayan bir çizgi izledi. Grup bünyesindeki medya organlarında Azerbaycan'dan sıklıkla "kardeş ülke" olarak söz edilmesi ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın desteklenmesi, bu iddiaların yalan olduğunu bizzat ortaya çıkardı.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

Guliyev'in sözlerinin zamanlaması da dikkat çekici bulundu. Orta Doğu'daki gerilimler, Gazze'de yaşanan insani kriz ve bölgesel güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde yapılan bu açıklamalar, bazı çevreler tarafından Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini tartışmalı hale getirme çabası olarak yorumlandı.

KARDEŞLİĞE ZAMAN AYARLI NİFAK!

Uzmanlara göre Ankara ile Bakü arasında yıllardır inşa dilen siyasi, ekonomik ve askeri iş birliği oldukça güçlü bir temele dayanıyor. Bu nedenle kamuoyunda ortaya atılan iddiaların iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı zayıflatmasının zor olduğu değerlendiriliyor. Bölgedeki belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin korunması, her iki ülke açısından da stratejik önem taşımaya devam ediyor.

Bugün Berat Albayrak ve Turkuvaz Medya'yı hedef alan ama aslında Türkiye'ye yönelik bu saldırıların zamanlaması da dikkati çekti. Özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında Türkiye'nin sergilediği dik duruş, küresel odakları rahatsız etmişti.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

İŞTE 2015 VE 2020 YILLARI ARASINDAKİ O GERÇEKLERİN KRONOLOJİSİ

Berat Albayrak'ın görevde olduğu dönemde, iki ülke arasındaki ilişkiler tarihi zirvesini gördü. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (24 Kasım 2015 - 9 Temmuz 2018) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı (10 Temmuz 2018 - 10 Kasım 2020) yaptığı dönemler, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki "İki Devlet, Tek Millet" anlayışının ekonomik ve stratejik olarak en somut adımlara dönüştüğü yıllar oldu.

2015'ten 2020 sonuna uzanan dönemde Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji, diplomasi, yatırım ve ticaret alanlarında pek çok olumlu gelişme yaşandı.

GRAFİK-AAGRAFİK-AA

Gelin Yeni Azerbaycan Partisi tandanslı mesnetsiz iftiraları çürüten somut verilere bakalım.

15 Mart 2016:Ankara'da yapılan 5. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başkanlığında bir ortak bildiri imzalandı. Ardından iki ülke arasında 6 işbirliği anlaşması imzalandı.

Bu anlaşmalar; askeri ve sivil personel değişimi protokolü, diplomatik misyon çalışanlarının aile fertlerinin çalışma izni anlaşması, adli incelemelerde işbirliği anlaşması, sürücü belgelerinin karşılıklı tanınması anlaşması ve teknik işbirliğiprotokolünü içeriyordu.

30 Ekim 2017: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortak ulaştırma projesi Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı resmen açıldı.

Bakü yakınlarındaki Alat Limanı'nda düzenlenen törende Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev, Kazakistan, Özbekistan ve Gürcistan'dan temsilcilerle birlikte ilk treni uğurladılar. İlk aşamada yılda 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olan hat, 2034'e kadar 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yük kapasitesine çıkarılacak. BTK projesi sayesinde Türkiye-Azerbaycan arasındaki ticari ve stratejik bağlar ulaştırma alanında da güçlendi.

12 Haziran 2018: Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesinin Eskişehir'deki açılış töreni gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra dönemin KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun katıldığı törende TANAP'ın hizmete girmesiyle "bölgemiz ve ülkelerimiz için tarihi bir adım atıyoruz" mesajı verildi.

TANAP, Şah Deniz-2 sahasından çıkarılan doğalgazı Türkiye'ye ve Avrupa'ya ulaştıracak 1.850 km'lik dev bir hattır. Yıllık 16 milyar m³ kapasitesinin 6 milyar m³'ü Türkiye'ye, 10 milyar m³'ü Avrupa'ya iletilecektir. Nitekim TANAP üzerinden Türkiye'ye ilk gaz akışı 2018'de başladı.

19 Ekim 2018: Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR tarafından Aliağa/İzmir'de inşa edilen STAR Rafinerisi törenle açıldı.

Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in birlikte kurdele kestiği rafineri, 6,3 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'de tek seferde yapılan en büyük reel sektör yatırımı oldu.

30 Kasım 2019: TANAP doğalgaz boru hattının Avrupa bağlantısı tamamlanarak Edirne'nin İpsala ilçesinde bir açılış töreni düzenlendi.
Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in katıldığı törende, TANAP hattının Yunanistan sınırında Trans-Adriyatik Boru Hattı'na (TAP) bağlanmasıyla Güney Gaz Koridoru projesinin büyük bölümü tamamlanmış oldu.

GRAFİK-AAGRAFİK-AA

Böylece Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletilmesinin önündeki tüm altyapı engelleri kalktı. Türkiye, Ekim 2019 sonu itibarıyla TANAP'tan toplam 3.18milyar m³ gaz almış ve bu miktarın kademeli olarak yılda 6 milyar m³'e çıkarılması planlandı.

2019 (Ticari İlişkiler):Bu dönemde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmi istikrarlı biçimde artış gösterdi. 2019 yılında ikili dış ticaret hacmi yaklaşık 4,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2019 (Yatırımlar): Azerbaycan'ın Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırımlar bu dönemde tarihi seviyelere ulaştı.
Özellikle STAR Rafinerisi ve Petkim petrokimya tesisleri gibi enerji projeleri sayesinde, 2015-2020 aralığında Azerbaycan, Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülkelerden biri haline geldi.

2020 yılına gelindiğinde Azerbaycan'ın Türkiye'deki toplam yatırımı 20 milyar dolara yaklaşmıştı (yaklaşık 17 milyar doları enerji ve 3 milyar doları enerji dışı sektörlerde). Benzer şekilde, Türk şirketleri de Azerbaycan'da enerji, inşaat, altyapı, telekom ve bankacılık gibi sektörlerde faaliyetlerini genişletti.

25 Şubat 2020: Bakü'de gerçekleştirilen 8. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı kapsamında iki ülke arasında önemli anlaşmalar imzalandı.

En dikkat çekeni, Tercihli Ticaret Anlaşması oldu.

Eylül – Kasım 2020: 27 Eylül 2020'de başlayan ve 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı sırasında Türkiye, Azerbaycan'a güçlü diplomatik destek sağladı. Türk yetkililer en üst düzeyde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savunmuş, Ermenistan'ın işgaline son verilmesi çağrılarını yinelemişlerdir.
Türkiye, Azerbaycan'ın uluslararası hukuka dayalı operasyonlarını "kendi davası" olarak gördüğünü beyan etti.

10 Kasım 2020'de savaşın Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından, Türkiye sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu süreç, iki ülkenin stratejik müttefiklik boyutunu pekiştirmiş, kamuoylarında kardeşlik duygusunu daha da güçlendirdi.

Nitekim Başkan Erdoğan, zaferin hemen ardından yaptığı açıklamada "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir" ifadeleriyle bu yakınlığı dile getirdi.

(2015-2020): Bu dönemde hayata geçirilen somut projeler ve anlaşmalar, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tarihî zirve yaptığını gösteriyor.

Enerji alanında TANAP doğalgaz boru hattının açılması ve SOCAR yatırımları, ulaştırmada BTK demiryolunun devreye girmesi, savunma ve diplomasi alanında yakın iş birliği, ticarette tercihli anlaşma ve artan hacim, "bir millet, iki devlet" anlayışının pratikteki yansımaları olarak değerlendirildi.

AZERBAYCAN'IN "YÜZYILIN PROJESİ" DEDİĞİ TANAP'IN MİMARLARINDAN BİRİ

"Azerbaycan karşıtı" iftirası atılan Berat Albayrak, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin sembolü olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesinin mimarlarından biri olarak tarihin sayfalarına adını yazdırdı. Albayrak 2018'de TANAP için "TANAP, aynı zamanda kardeşliğe yapılan yatırımdır. İki devlet bir millet ülküsünün sınırları aşarak yeni coğrafyalara, yeni insanlara ulaşmasıdır. İki ülke arasındaki hakiki dostluğun ve muhabbetin geleceğe bırakacağı en büyük mirastır" demişti. Üstelik TANAP'ı Azerbaycan basını "Yüzyılın projesi" olarak niteliyor. Böyle bir ortamda Berat Albayrak'a "Azerbaycan karşıtlığı" isnat etmek büyük bir çelişki olmaktan öteye gitmiyor.

TANAP projesinin yanı sıra STAR Rafinerisi ve karşılıklı yatırım adımları atıldı. Azerbaycan devlet enerji şirketi SOCAR'ın Türkiye'deki yatırımları Berat Albayrak döneminde zirveye ulaştı. Doğal gazın yanı sıra elektrik iletim hatları alanında da önemli iş birliklerine yine Albayrak dönemindea

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın