İsrail yancıları devrede! Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine nifak girişimi: Berat Albayrak ve Turkuvaz Medya'yı hedef aldılar

GRAFİK-AA
Gelin Yeni Azerbaycan Partisi tandanslı mesnetsiz iftiraları çürüten somut verilere bakalım.
15 Mart 2016:Ankara'da yapılan 5. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başkanlığında bir ortak bildiri imzalandı. Ardından iki ülke arasında 6 işbirliği anlaşması imzalandı.
Bu anlaşmalar; askeri ve sivil personel değişimi protokolü, diplomatik misyon çalışanlarının aile fertlerinin çalışma izni anlaşması, adli incelemelerde işbirliği anlaşması, sürücü belgelerinin karşılıklı tanınması anlaşması ve teknik işbirliğiprotokolünü içeriyordu.
30 Ekim 2017: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortak ulaştırma projesi Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı resmen açıldı.
Bakü yakınlarındaki Alat Limanı'nda düzenlenen törende Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev, Kazakistan, Özbekistan ve Gürcistan'dan temsilcilerle birlikte ilk treni uğurladılar. İlk aşamada yılda 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olan hat, 2034'e kadar 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yük kapasitesine çıkarılacak. BTK projesi sayesinde Türkiye-Azerbaycan arasındaki ticari ve stratejik bağlar ulaştırma alanında da güçlendi.
12 Haziran 2018: Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesinin Eskişehir'deki açılış töreni gerçekleştirildi.
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra dönemin KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun katıldığı törende TANAP'ın hizmete girmesiyle "bölgemiz ve ülkelerimiz için tarihi bir adım atıyoruz" mesajı verildi.
TANAP, Şah Deniz-2 sahasından çıkarılan doğalgazı Türkiye'ye ve Avrupa'ya ulaştıracak 1.850 km'lik dev bir hattır. Yıllık 16 milyar m³ kapasitesinin 6 milyar m³'ü Türkiye'ye, 10 milyar m³'ü Avrupa'ya iletilecektir. Nitekim TANAP üzerinden Türkiye'ye ilk gaz akışı 2018'de başladı.
19 Ekim 2018: Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR tarafından Aliağa/İzmir'de inşa edilen STAR Rafinerisi törenle açıldı.
Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in birlikte kurdele kestiği rafineri, 6,3 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'de tek seferde yapılan en büyük reel sektör yatırımı oldu.
30 Kasım 2019: TANAP doğalgaz boru hattının Avrupa bağlantısı tamamlanarak Edirne'nin İpsala ilçesinde bir açılış töreni düzenlendi.
Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in katıldığı törende, TANAP hattının Yunanistan sınırında Trans-Adriyatik Boru Hattı'na (TAP) bağlanmasıyla Güney Gaz Koridoru projesinin büyük bölümü tamamlanmış oldu.
GRAFİK-AA
Böylece Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletilmesinin önündeki tüm altyapı engelleri kalktı. Türkiye, Ekim 2019 sonu itibarıyla TANAP'tan toplam 3.18milyar m³ gaz almış ve bu miktarın kademeli olarak yılda 6 milyar m³'e çıkarılması planlandı.
2019 (Ticari İlişkiler):Bu dönemde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmi istikrarlı biçimde artış gösterdi. 2019 yılında ikili dış ticaret hacmi yaklaşık 4,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2019 (Yatırımlar): Azerbaycan'ın Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırımlar bu dönemde tarihi seviyelere ulaştı.
Özellikle STAR Rafinerisi ve Petkim petrokimya tesisleri gibi enerji projeleri sayesinde, 2015-2020 aralığında Azerbaycan, Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülkelerden biri haline geldi.
2020 yılına gelindiğinde Azerbaycan'ın Türkiye'deki toplam yatırımı 20 milyar dolara yaklaşmıştı (yaklaşık 17 milyar doları enerji ve 3 milyar doları enerji dışı sektörlerde). Benzer şekilde, Türk şirketleri de Azerbaycan'da enerji, inşaat, altyapı, telekom ve bankacılık gibi sektörlerde faaliyetlerini genişletti.
25 Şubat 2020: Bakü'de gerçekleştirilen 8. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı kapsamında iki ülke arasında önemli anlaşmalar imzalandı.
En dikkat çekeni, Tercihli Ticaret Anlaşması oldu.
Eylül – Kasım 2020: 27 Eylül 2020'de başlayan ve 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı sırasında Türkiye, Azerbaycan'a güçlü diplomatik destek sağladı. Türk yetkililer en üst düzeyde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savunmuş, Ermenistan'ın işgaline son verilmesi çağrılarını yinelemişlerdir.
Türkiye, Azerbaycan'ın uluslararası hukuka dayalı operasyonlarını "kendi davası" olarak gördüğünü beyan etti.
10 Kasım 2020'de savaşın Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından, Türkiye sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu süreç, iki ülkenin stratejik müttefiklik boyutunu pekiştirmiş, kamuoylarında kardeşlik duygusunu daha da güçlendirdi.
Nitekim Başkan Erdoğan, zaferin hemen ardından yaptığı açıklamada "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir" ifadeleriyle bu yakınlığı dile getirdi.
(2015-2020): Bu dönemde hayata geçirilen somut projeler ve anlaşmalar, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tarihî zirve yaptığını gösteriyor.
Enerji alanında TANAP doğalgaz boru hattının açılması ve SOCAR yatırımları, ulaştırmada BTK demiryolunun devreye girmesi, savunma ve diplomasi alanında yakın iş birliği, ticarette tercihli anlaşma ve artan hacim, "bir millet, iki devlet" anlayışının pratikteki yansımaları olarak değerlendirildi.
AZERBAYCAN'IN "YÜZYILIN PROJESİ" DEDİĞİ TANAP'IN MİMARLARINDAN BİRİ
"Azerbaycan karşıtı" iftirası atılan Berat Albayrak, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin sembolü olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesinin mimarlarından biri olarak tarihin sayfalarına adını yazdırdı. Albayrak 2018'de TANAP için "TANAP, aynı zamanda kardeşliğe yapılan yatırımdır. İki devlet bir millet ülküsünün sınırları aşarak yeni coğrafyalara, yeni insanlara ulaşmasıdır. İki ülke arasındaki hakiki dostluğun ve muhabbetin geleceğe bırakacağı en büyük mirastır" demişti. Üstelik TANAP'ı Azerbaycan basını "Yüzyılın projesi" olarak niteliyor. Böyle bir ortamda Berat Albayrak'a "Azerbaycan karşıtlığı" isnat etmek büyük bir çelişki olmaktan öteye gitmiyor.
TANAP projesinin yanı sıra STAR Rafinerisi ve karşılıklı yatırım adımları atıldı. Azerbaycan devlet enerji şirketi SOCAR'ın Türkiye'deki yatırımları Berat Albayrak döneminde zirveye ulaştı. Doğal gazın yanı sıra elektrik iletim hatları alanında da önemli iş birliklerine yine Albayrak dönemindea