FETÖ’nün algı maşası Cevheri Güven’in aile boyu ihaneti! Kayınvalide de "himmet" çarkında çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, firari isim Cevheri Güven'in kayınvalidesi Nurcan Akın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

Akın, Almanya'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı. Güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemelerde Akın'ın örgütsel faaliyetlerle bağlantılı olabileceğine yönelik çeşitli teknik bulguların bulunduğu belirtildi.

BANK ASYA HESAPLARINDA OLAĞAN DIŞI HAREKETLER

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Nurcan Akın adına kayıtlı iki ayrı Bank Asya hesabında olağan dışı para hareketleri tespit edildiği öğrenildi.

Ayrıca Akın'ın telefon kayıtlarında ankesörlü hatlardan yapılan aramalarla bağlantılı veriler bulunduğu da soruşturma dosyasına yansıdı.

Yetkililer, bu tür verilerin FETÖ soruşturmalarında örgütsel iletişim ağına ilişkin önemli deliller arasında değerlendirildiğini belirtiyor.

BYLOCK KULLANICI ADI: "NURCANA"

Soruşturma dosyasına giren teknik raporlara göre Nurcan Akın'ın ByLock kullandığı ve uygulamada kullanıcı adının "nurcana" olduğu belirlendi.

Akın ise ifadesinde ByLock kullanmadığını iddia etti. Savcılık kaynaklarına göre teknik analiz raporları, uygulamanın ilgili kullanıcı profiliyle bağlantısını ortaya koyuyor.

"SADECE SOHBETLERE KATILDIM" SAVUNMASI

SABAH'ın ulaştığı ifade tutanaklarına göre Nurcan Akın, FETÖ ile bağlantısını reddetti.

Akın ifadesinde şunları söyledi:

"Benim bu örgüt ile bir irtibatım yoktur. Yaklaşık 15 yıl önce Eskişehir'de kadınlar arasında yapılan sohbetlere 6-7 ay kadar, haftada bir katıldım. Bank Asya'da hesabım olduğunu hatırlamıyorum."

Savcılık ise söz konusu ifadeleri, teknik bulgular ve finansal hareketlerle birlikte değerlendiriyor.

FİRARİ İSİM CEVHERİ GÜVEN HAKKINDA DAVA

FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen firari isim Cevheri Güven hakkında Türkiye'de çeşitli suçlamalar kapsamında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava bulunuyor.

Gazeteci kimliğiyle faaliyet yürüttüğü belirtilen Güven'in, Türkiye'den ayrıldıktan sonra Almanya'da yaşamını sürdürdüğü ifade ediliyor.

ALMANYA'DAKİ ADRESİ GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Daha önce yapılan araştırmalarda Güven'in Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Babenhausen bölgesinde yaşadığı öne sürülmüştü.

SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, bölgede yaptığı araştırma sırasında Güven'in yaşadığı belirtilen adrese giderek görüntüler elde etmişti.

Cevheri Güven'in kayınvalidesi Nurcan Akın Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı. Akın'ın ByLock kullanıcısı olduğu ve kullanıcı adının "nurcana" olduğu teknik raporlara yansıdı. Bank Asya hesaplarında olağan dışı para hareketleri tespit edildi. Telefon kayıtlarında ankesörlü hat bağlantıları bulunduğu iddia edildi. Akın ise ifadesinde örgütle bağlantısını reddetti.

