FETÖ’nün algı maşası Cevheri Güven’in aile boyu ihaneti! Kayınvalide de "himmet" çarkında çıktı

Kirli operasyonların odağındaki isim, FETÖ’nün sözde gazetecisi firari Cevheri Güven’in aile şeceresinden de ihanet fışkırdı! Örgütün "Goebbels"i olarak bilinen Güven’in kayınvalidesi Nurcan Akın’ın kirli bağlantıları gün yüzüne çıktı. SABAH’ın ulaştığı ifadelerde, Akın’ın örgüt hiyerarşisindeki yerini gizlemek için başvurduğu "Hatırlamıyorum" ve "Sadece sohbete katıldım" şeklindeki klasik FETÖ taktikleri dikkat çekti. İşte kod adı bile deşifre olan o ismin itirafları ve karanlık geçmişine dair tüm detaylar...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, firari isim Cevheri Güven'in kayınvalidesi Nurcan Akın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

Akın, Almanya'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı. Güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemelerde Akın'ın örgütsel faaliyetlerle bağlantılı olabileceğine yönelik çeşitli teknik bulguların bulunduğu belirtildi.

BANK ASYA HESAPLARINDA OLAĞAN DIŞI HAREKETLER

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Nurcan Akın adına kayıtlı iki ayrı Bank Asya hesabında olağan dışı para hareketleri tespit edildiği öğrenildi.

Ayrıca Akın'ın telefon kayıtlarında ankesörlü hatlardan yapılan aramalarla bağlantılı veriler bulunduğu da soruşturma dosyasına yansıdı.

Yetkililer, bu tür verilerin FETÖ soruşturmalarında örgütsel iletişim ağına ilişkin önemli deliller arasında değerlendirildiğini belirtiyor.

BYLOCK KULLANICI ADI: "NURCANA"

Soruşturma dosyasına giren teknik raporlara göre Nurcan Akın'ın ByLock kullandığı ve uygulamada kullanıcı adının "nurcana" olduğu belirlendi.

Akın ise ifadesinde ByLock kullanmadığını iddia etti. Savcılık kaynaklarına göre teknik analiz raporları, uygulamanın ilgili kullanıcı profiliyle bağlantısını ortaya koyuyor.

"SADECE SOHBETLERE KATILDIM" SAVUNMASI

SABAH'ın ulaştığı ifade tutanaklarına göre Nurcan Akın, FETÖ ile bağlantısını reddetti.

Akın ifadesinde şunları söyledi:

"Benim bu örgüt ile bir irtibatım yoktur. Yaklaşık 15 yıl önce Eskişehir'de kadınlar arasında yapılan sohbetlere 6-7 ay kadar, haftada bir katıldım. Bank Asya'da hesabım olduğunu hatırlamıyorum."

Savcılık ise söz konusu ifadeleri, teknik bulgular ve finansal hareketlerle birlikte değerlendiriyor.

FİRARİ İSİM CEVHERİ GÜVEN HAKKINDA DAVA

FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen firari isim Cevheri Güven hakkında Türkiye'de çeşitli suçlamalar kapsamında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava bulunuyor.

Gazeteci kimliğiyle faaliyet yürüttüğü belirtilen Güven'in, Türkiye'den ayrıldıktan sonra Almanya'da yaşamını sürdürdüğü ifade ediliyor.

ALMANYA'DAKİ ADRESİ GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Daha önce yapılan araştırmalarda Güven'in Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Babenhausen bölgesinde yaşadığı öne sürülmüştü.

SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, bölgede yaptığı araştırma sırasında Güven'in yaşadığı belirtilen adrese giderek görüntüler elde etmişti.

  1. Cevheri Güven'in kayınvalidesi Nurcan Akın Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.
  2. Akın'ın ByLock kullanıcısı olduğu ve kullanıcı adının "nurcana" olduğu teknik raporlara yansıdı.
  3. Bank Asya hesaplarında olağan dışı para hareketleri tespit edildi.
  4. Telefon kayıtlarında ankesörlü hat bağlantıları bulunduğu iddia edildi.
  5. Akın ise ifadesinde örgütle bağlantısını reddetti.
BaşlıkDetay
Soruşturmayı Yürüten KurumAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı
Soruşturmanın KapsamıFETÖ/PDY soruşturması
Gözaltına Alınan KişiNurcan Akın
KimliğiFirari Cevheri Güven'in kayınvalidesi
Gözaltı YeriAntalya Havalimanı
Gözaltı SebebiFETÖ bağlantısı iddiası ve yakalama kararı
Yakalanma DurumuAlmanya'dan Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı
Teknik DelillerByLock kullanımı, ankesörlü hat arama kayıtları
ByLock Kullanıcı Adı"nurcana"
Finansal Bulgularİki ayrı Bank Asya hesabında olağan dışı hareketler
Şüphelinin SavunmasıFETÖ ile bağlantısı olmadığını söyledi
Kabul Ettiği Faaliyet15 yıl önce Eskişehir'de kadınlar arası sohbet toplantılarına 6-7 ay katıldığını belirtti
İddia Edilen Örgütsel BağlantıFETÖ yapılanması içinde faaliyet
Firari İsimCevheri Güven
Güven Hakkındaki DurumTürkiye'de hakkında 15 yıla kadar hapis talebi bulunuyor
Güven'in Bulunduğu YerAlmanya, Hessen eyaleti Babenhausen bölgesi
Daha Önceki GelişmeGüven'in Almanya'daki adresi gazeteci Abdurrahman Şimşek tarafından görüntülenmişti

FİRARİ HAİNİN "SOYU SOPU" FETÖCÜ! İŞTE 4 SORUDA YAPILANMANIN AİLE KISMI

Cevheri Güven kimdir?

  • Cevheri Güven, Türkiye'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında yaşadığı belirtilen bir isimdir.

Nurcan Akın neden gözaltına alındı?

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunduğu için Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Nurcan Akın hakkında hangi deliller bulundu?

  • Soruşturma dosyasına göre ByLock kullanımı, Bank Asya hesap hareketleri ve ankesörlü hat arama kayıtları bulunduğu belirtiliyor.

Akın suçlamaları kabul etti mi?

  • Akın ifadesinde FETÖ ile bağlantısını reddetti ve sadece geçmişte bazı sohbet toplantılarına katıldığını söyledi.

