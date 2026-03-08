Bursa için "hız" zamanı! Demir ağlarda 12. şehir heyecanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Bursa-Osmaneli hattındaki çalışmaların 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanmasının planlandığını açıkladı. Hat devreye girdiğinde Bursa, Türkiye’nin yüksek hızlı tren (YHT) ağına bağlanan 12’nci ili olacak ve şehir, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ana hatlarla doğrudan bağlantı kuracak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların kritik aşamaya ulaştığını duyurdu.

BURSA YHT AĞINA BAĞLANIYOR

Bakan Uraloğlu'na göre Bursa–Osmaneli kesimindeki çalışmaların büyük bölümü tamamlandı ve hattın 2026'nın ikinci yarısında devreye alınması hedefleniyor. Bu gelişmeyle birlikte Bursa, Türkiye'nin YHT ağına dahil olan 12'nci şehir olacak.

Yeni hat sayesinde Bursa'dan hareket eden trenler, Osmaneli üzerinden Ankara–İstanbul YHT hattına bağlanacak ve şehir Türkiye'nin ana yüksek hızlı tren ağına entegre olacak.

TÜRKİYE'NİN YHT HARİTASINDA YENİ BİR DÜĞÜM

Bakan Uraloğlu, Bursa–Osmaneli kesiminin stratejik bir bağlantı hattı olduğunu vurguladı. Hat tamamlandığında:

Bursa'dan çıkan trenler doğrudan Ankara ve İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanacak

Marmara ve İç Anadolu arasında yüksek hızlı ulaşım koridoru güçlenecek

Bölgedeki lojistik, ticaret ve sanayi hareketliliği hız kazanacak

Bu gelişme, özellikle Bursa sanayisi ve ihracat hatları açısından önemli bir ulaşım avantajı sağlayacak.

201 KİLOMETRELİK DEV DEMİRYOLU PROJESİ

Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli hattı, Türkiye'nin en önemli yeni demiryolu yatırımlarından biri olarak görülüyor.

Projenin teknik detayları

Başlık Bilgi Hat uzunluğu 201 kilometre Tasarım hızı Saatte 250 km Tünel sayısı 25 Viyadük sayısı 16 Yıllık yolcu kapasitesi Yaklaşık 30 milyon Ana güzergah Osmaneli – Yenişehir – Yenişehir Havalimanı – Gürsu – Bursa

Bakan Uraloğlu, kazı, dolgu, tünel ve sanat yapılarının tamamlandığını, üstyapı çalışmalarında ise yüzde 90 ilerleme sağlandığını açıkladı.

BURSA'DAN BANDIRMA'YA UZANAN DEMİRYOLU KORİDORU

Projenin ilk etaplarından biri olan Bursa–Osmaneli kesimi 2026'da tamamlanacak.

Bunun ardından ikinci etap kapsamında:

Teknosab

Karacabey

Dağkadı

Kuşcenneti

güzergahını kapsayan çalışmaların 2028 yılında tamamlanması hedefleniyor. Bu etap tamamlandığında Bursa liman bağlantıları ve Marmara lojistik hattı da güçlenecek.

ÖNE ÇIKANLAR

Bursa, Türkiye YHT ağının 12'nci ili olacak Bursa–Osmaneli hattının 2026'nın ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor Hat, Ankara–İstanbul YHT hattına doğrudan bağlantı sağlayacak Toplam proje uzunluğu 201 kilometre Saatte 250 km tasarım hızına sahip Hatta 25 tünel ve 16 viyadük bulunuyor Yıllık 30 milyon yolcu kapasitesi hedefleniyor

BURSA RAYINA OTURUYOR! İŞTE HEYECAN YARATAN PROJENİN MERAK EDİLENLERİ

Bursa hızlı tren hattı ne zaman açılacak?

Bursa–Osmaneli kesiminin 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor.

Bursa hızlı tren ile hangi şehirlere bağlanacak?

Hat tamamlandığında Bursa'dan çıkan trenler Osmaneli üzerinden Ankara ve İstanbul YHT hattına bağlanacak.

Projenin toplam uzunluğu ne kadar?

Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli hattının toplam uzunluğu 201 kilometre.

Hat ne kadar hızlı olacak?

Proje 250 km/saat tasarım hızına uygun olarak inşa ediliyor.

Projenin tamamı ne zaman bitecek?

Bandırma bağlantısını içeren ikinci etap çalışmalarının 2028 yılında tamamlanması hedefleniyor.