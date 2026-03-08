Başkan Erdoğan'dan 8 Mart mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mart Dünya Kadınlar Günü için yayımladığı mesajda Gazzeli ve Suriyeli anaları da unutmadı. Erdoğan tebrik mesajında evladını vatan uğruna şehit vermiş, en az şehit evladı kadar kahraman şehit analarının gününü kutlayarak "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor, kendilerini hürmetle selamlıyorum." dedi.

"Muhterem eşim ve sevgili kızlarımla birlikte bir anne, eş, kardeş, yoldaş ve evlat olarak hayatımıza anlam katan, değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum." diyen Başkan Erdoğan mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Gazze'den Suriye'ye, Yemen'den Sudan'a kadar gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerindeki acılı annelerin, acılı eşlerin… Evladını vatan uğruna şehit vermiş, en az şehit evladı kadar kahraman şehit analarının… Hepsi birer metanet timsali olan şehit eşlerinin ve şehit kızlarının… 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, kendilerini hürmetle selamlıyorum."