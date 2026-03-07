CANLI YAYIN

Talimat Bakan Çiftçi'den! APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar: 1 Nisan’a kadar ceza yok

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla standart dışı plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar sadece rehberlik amacıyla yapılacağı, sürücülere ceza uygulanmayacağı bildirildi.

