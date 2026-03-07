CANLI YAYIN

MSB'den Barış Pınarı harekat bölgesine yönelik iddialara yalanlama

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada "Bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir." denildi.

