İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Kur’an-ı Kerim okuduğu anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

Çeşitli ziyaretleri için memleketi Konya'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, teravih namazında bölge halkıyla bir araya geldi. Hafız olduğu bilinen Bakan Çiftçi, Selçuklu Merkez Camisi'nde teravih namazının ardından Kur'an-ı Kerim okudu. O anlar, cami imamı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.