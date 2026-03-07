Başkan Erdoğan Suudi Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, bölgede devam eden çatışmalı süreçler ve son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, diplomasiye fırsat verilmesi, sorunların diyalog yoluyla çözülmesi ve müzakerelere dönülmesi için çalışmalar yaptığını vurguladı.
İletişim Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede bölgemizdeki çatışmalı süreç ve son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeye rağmen diplomasiye fırsat verilmesi, sorunların diyalog yoluyla çözümü ve müzakerelere dönülmesi için görüşmeler yaptığını belirtti.
Cumhurbaşkanımız görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar nedeniyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a geçmiş olsun dileklerini iletti."