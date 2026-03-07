Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Suudi Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan Suudi Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, bölgede devam eden çatışmalı süreçler ve son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, diplomasiye fırsat verilmesi, sorunların diyalog yoluyla çözülmesi ve müzakerelere dönülmesi için çalışmalar yaptığını vurguladı.