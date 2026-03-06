Kurşun kalkanı delindi: Kolombiyalı Sergio’nun 'pres' planı çöktü

Temmuz ayında düzenlenen dev operasyonda, piyasa değeri dudak uçuklatan 60 kilogram kokainin izini süren ekipler, uyuşturucunun pres makinesi içine gizlenmiş kurşun bölmelerde saklandığını ortaya çıkardı. Sevkiyatı karşılamak için Türkiye’ye gelen Kolombiyalı Sergio kıskıvrak yakalanırken, Interpol üzerinden takibi süren Portekizli firariler için çember daralıyor.

İstanbul'da güvenlik birimleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında Çatalca Muratbey Gümrük Müdürlüğü sahasında temmuz ayında dikkat çeken bir uyuşturucu sevkiyatı ortaya çıkarıldı.

PRES MAKİNESİNDEKİ GİZLİ BÖLMELERDE KOKAİN

İddiaya göre Portekiz ve Kolombiya uyruklu üç kişi, Türkiye'de faaliyet gösteren bir firmadan ayakkabı tabanı üretiminde kullanılan özel bir pres makinesi satın aldı. İlk bakışta sıradan bir ticari işlem gibi görünen süreçte, makinenin içine kurşun kaplı gizli bölmeler yerleştirildi.

Makine daha sonra gemiyle Portekiz'e gönderildi. Ancak kısa süre sonra şüpheliler, makineyi satın aldıkları firmayla yeniden iletişime geçerek dikkat çekici bir talepte bulundu.

"AB TEŞVİKİ ALACAĞIZ" DİYEREK MAKİNEYİ GERİ GÖNDERDİLER

Şüpheliler, Avrupa Birliği teşviki almak için makinenin iade edilip yeniden satın alınması gerektiğini öne sürdü. Bu gerekçeyle pres makinesi tekrar Türkiye'ye gönderildi.

Yetkililere göre bu süreçte şüphelilerle bağlantılı kişiler, makinenin içine uyuşturucuyu yerleştirdi. Böylece sevkiyatın normal bir ticari iade gibi görünmesi amaçlandı.

Güvenlik birimleri ise sevkiyata ilişkin istihbarat üzerine operasyon için hazırlık yaptı.

X-RAY ALDATILDI, NARKOTİK KÖPEKLERİ ELE VERDİ

24 Temmuz 2025'te düzenlenen operasyonda pres makinesini taşıyan TIR Çatalca'da durduruldu.

Araç ve yük ilk olarak gümrükte X-Ray taramasından geçirildi. İlk incelemede şüpheli bir görüntü tespit edilemedi. Ancak daha sonra makinenin X-Ray taramasını yanıltmak amacıyla kurşun malzemeyle kaplandığı ortaya çıktı.

Detaylı arama sırasında narkotik köpekleri Hanna ve Aron, makinenin belirli noktalarına tepki verdi.

Polis ekipleri çelik macunla kapatılıp boyanmış gizli kapakları açtığında 58 paket halinde toplam 60 kilogram kokain ele geçirildi.

(KOLOMBİYALI SERGİO WİLMAN MORENO)

KOLOMBİYALI SERGİO HAVALİMANINDA YAKALANDI

Operasyon kapsamında sevkiyatı teslim almak için Türkiye'ye geldiği belirlenen Kolombiya uyruklu Sergio Wilman Moreno, İstanbul'da gözaltına alındı.

Telefonunda yapılan incelemede WhatsApp üzerinden gönderilmiş çekici, dorse ve sevkiyatta kullanılacağı değerlendirilen gemilere ait fotoğraflar bulundu.

Moreno ifadesinde makine satın almak için Türkiye'ye geldiğini ve kandırıldığını iddia etti. Ancak telefon incelemeleri ve çelişkili ifadeleri nedeniyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(PORTEKİZLİ PAULO JOAQUIM MONTEIRO DA MOTA CORREIA)

PORTEKİZLİ ŞÜPHELİLER İÇİN ULUSLARARASI TAKİP

Soruşturma kapsamında Moreno ile bağlantılı olduğu belirlenen Paulo Joaquim ve Rui Filipe Ferreira Alves adlı kişilerin pres makinesini satın aldıktan sonra Türkiye'den ayrıldığı tespit edildi.

(PORTEKİZLİ RUI FELIPPE FERREIRA ALVES)

Sabah'ın haberine göre; Şüphelilerin yakalanması için Interpol üzerinden uluslararası takip başlatıldığı öğrenildi.

