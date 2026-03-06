Belediye değil darphane: Esnaftan “23 gram altın” iddiası yargıda

Yalova'nın CHP'li Çiftlikköy Belediyesi tarafından, işgaliye bedeli olarak nakit para yerine esnaftan "23 gram altın" talep edildiği iddiası yargıya taşındı. Talebi yerine getirip altını teslim eden ancak resmi kayıtlarda hâlâ borçlu göründüğünü fark eden mağdur esnaf, Belediye Başkanı ve ilgili zabıta memuru hakkında suç duyurusunda bulundu. Belediyedeki bu "değerli" tahsilat yönteminin detayları pes dedirtti.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 2013 yılından bu yana belediyeye ait bir alanda küçük çaplı lunapark işleten esnaf Celal Balcı, 2024 yaz sezonu öncesinde belediye ile işgaliye bedeli görüşmesi yaptı.

İŞGALİYE BEDELİ 60 BİN TL OLARAK BELİRLENDİ

Balcı'nın iddiasına göre görüşmelerde işgaliye bedeli 60 bin TL olarak belirlendi. Ancak birkaç gün sonra belediyeden bir zabıta görevlisi gelerek ödemenin farklı şekilde yapılmasını istedi.

"23 GRAM ALTIN OLARAK ÖDEYİN" İDDİASI

Esnaf Balcı'nın iddiasına göre zabıta görevlisi, işgaliye ücretinin 23 adet gram altın olarak ödenmesini talep etti.

Balcı, kendisine şu ifadenin kullanıldığını ileri sürdü:

"Ödemeyi 23 adet gram altın olarak yapmanızı istiyoruz. Belediye Başkanı Adil Yele katıldığı düğün, sünnet ve doğum organizasyonlarında takı olarak kullanacak."

ALTIN TESLİM EDİLDİ, MAKBUZ VERİLMEDİ

Balcı, talep edilen 23 gram altını belediye başkanlık makamında görevli personele teslim ettiğini ancak teslimata ilişkin herhangi bir resmi makbuz verilmediğini öne sürdü.

Esnaf, altın tesliminin ardından defalarca yazılı ve sözlü şekilde tahsilat makbuzu talep ettiğini, ancak belediyeden herhangi bir belge alamadığını ifade etti.

TAHLİYE TEBLİGATIYLA ŞOK YAŞADI

Olayın ardından Balcı'nın iddiasına göre belediyeden gelen resmi yazı yeni bir kriz yarattı.

Sabah'ın haberine göre; Balcı'ya gönderilen tebligatta:

2024 yılına ait 113 bin 273 TL işgaliye borcu bulunduğu Alanın 3 gün içinde boşaltılması gerektiği Ayrıca gecikme zammı ile birlikte 50 bin TL'yi aşan faiz işletildiği

bildirildi.

"HEM ALTIN VERDİK HEM BORÇLU ÇIKTIK"

Tebligat sonrası belediye başkanıyla görüşmek istediğini söyleyen Balcı, makamda kendisine olumsuz yanıt verildiğini iddia etti.

Balcı yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Hem 23 gram altın verdim hem de borçlu çıktım."

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaşanan gelişmelerin ardından Balcı, Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele ve ilgili zabıta memuru hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Olayın yargıya taşındığı ve sürecin adli makamlar tarafından değerlendirileceği öğrenildi.

