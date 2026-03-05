Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'nın en büyüyen havalimanı oldu

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Avrupa genelinde en hızlı büyüme kaydeden büyük havalimanı olarak öne çıktı. ACI Europe tarafından açıklanan Ocak 2026 Havalimanı Trafik Raporu’na göre Sabiha Gökçen, yolcu sayısında elde ettiği yüzde 14,3’lük artışla büyük ölçekli Avrupa havalimanları arasında zirveye yerleşti.

İstanbul'un dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Avrupa havalimanları arasında büyüme performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. ACI Europe tarafından yayımlanan Ocak 2026 Havalimanı Trafik Raporu'na göre Sabiha Gökçen Havalimanı, yolcu trafiğinde kaydettiği yüzde 14,3'lük güçlü artışla Avrupa'daki büyük havalimanları arasında en yüksek büyüme oranına ulaştı.



Yayımlanan rapora göre Avrupa havalimanları genelinde yolcu trafiği Ocak 2026'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artış gösterdi. Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde ise büyüme daha güçlü seyrederken yolcu artışı yüzde 8,8 olarak gerçekleşti. Bu dönemde Türkiye'deki havalimanları da yüzde 9,4'lük yolcu artışı ile Avrupa ortalamasının üzerinde bir performans ortaya koydu.



AVRUPA'NIN EN HIZLI BÜYÜYEN MAJOR HAVALİMANI: SABİHA GÖKÇEN



Yıllık 40 milyonun üzerinde yolcu kapasitesine sahip havalimanlarının yer aldığı "major" kategorisinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yüzde 14,3'lük yolcu artışı ile Avrupa'daki büyük havalimanları arasında en güçlü büyüme performansını sergiledi.



Bu kategoride büyüme performansı sıralamasında: İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı - yüzde 14,3, Frankfurt Havalimanı - yüzde 4,9, Münih Havalimanı - yüzde 3,9, Madrid Barajas Havalimanı - yüzde 3,5 yer aldı.



ACI Europe raporunda, Avrupa havacılık pazarındaki büyümenin temel olarak uluslararası yolcu trafiğinden kaynaklandığına dikkat çekildi. Ocak ayında uluslararası yolcu sayısı yüzde 5,5 artarken, iç hat yolcu trafiği yüzde 1,8 oranında büyüme gösterdi.



KÜRESEL HAVACILIKTA SABİHA GÖKÇEN'İN ROLÜ DİKKAT ÇEKİYOR



Artan yolcu talebi, genişleyen uçuş ağı ve güçlü operasyonel kapasitesiyle İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Avrupa havacılık sektöründeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Havalimanı, sunduğu yüksek hizmet kalitesi ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla İstanbul'un ve Türkiye'nin uluslararası hava ulaşımındaki rekabet gücüne katkı sağlamayı sürdürüyor.