Pentagon’un kirli savaş planı ortaya çıktı! İran’da ikinci safha başladı: Kara harekatı kapıda mı?
Dünya Orta Doğu’dan gelen son dakika haberlerine kilitlenmişken, Pentagon’da sergilenen o gizli harita savaşın korkunç boyutlarını gözler önüne serdi. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Cheney’nin yanındaki haritada, İran’ın kalbine yönelik imha planları bir bir deşifre edildi. Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, A Haber ekranlarında o haritayı analiz ederek, ABD ve İsrail’in "lider odaklı" ilk saldırıdan sonuç alamadığını ve artık yüksek yoğunluklu konvansiyonel bir savaşa geçildiğini vurguladı. Haritadaki "siklet merkezi"ne dikkat çeken Güçlüer, asıl büyük tehlikenin yaklaşmakta olan kara harekatı olduğunu ifade etti.
Pentagon'da gösterilen ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in basın toplantısında dikkat çeken harita, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri planının detaylarını ortaya koydu. Haritaya göre saldırılar üç ana hedefe odaklanırken, A Haber'de konuşan uzman isme göre bombardımanların yönü olası bir kara harekâtının istikametini de gösteriyor.
HEDEF LİDER KADROYDU AMA PLAN TUTMADI
Savaşın ilk aşamasında Washington'ın beklediği sonucun gelmediğini belirten Dr. Eray Güçlüer, "28 Şubat günü aslında lider odaklı, düşük konvansiyonel saldırı yöntemi dediğimiz birinci safhaydı. Yani lideri vurursak, lider kadroyu vurursak rejimi ve İran'ı kontrol ederiz mantığıyla hareket ettiler. Biz lider kadro, Hamaney dahil lider kadroyu öldürdük, buradan artık yürüyeceğiz, İran rejimi çökecek diye düşündüler. Fakat hem sistem işlediği gibi burada asıl sistemden önemlisi sistemi kontrol eden beyin dağılmadı." ifadelerini kullandı.
Rejimin çökmediğini gören ABD ve İsrail'in strateji değiştirdiğini kaydeden Güçlüer, "Hedef analizi yaptılar; 'Hayır bunlar rejim dağılmıyor, hala rejim tutunuyor' dediler. İşte ondan sonra yani 3 Mart'tan itibaren yüksek yoğunluklu konvansiyonel savaşa geçtiler." sözleriyle yeni süreci aktardı.
"SİKLET MERKEZİ" TAHRAN VE IRAK SINIRI
Pentagon haritasındaki vuruş noktalarının bir kara saldırısının habercisi olduğunu dile getiren Güçlüer, "Üçüncü grup vuruşlar bize savaşın bir sonraki adımda nereye gideceğini anlatıyor. ABD ve İsrail güçleri bir kuvvet merkezi oluşturuyorlar. Buna 'siklet merkezi' denir askerlikte. Tahran'ı merkeze almışlar, Irak'a doğru bir girinti oluşmuş. Bu kara saldırısının bize istikametini göstermesi bakımından önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Haritada işaretlenen bölgelerin tesadüf olmadığını belirten stratejist, "Burada olası bir kara saldırısında içeriye girecek unsurlara karşı bu unsurları yok edecek Devrim Muhafızları ileri karakollarını vuruyorlar." diyerek planlanan işgal rotasına işaret etti.
ZAGROS DAĞLARI VE MOBİL SAVUNMA HATTI
İran'ın savunma taktiklerini ve ABD'nin bu noktadaki zorluklarını anlatan Dr. Eray Güçlüer, "İran'ın hava savunma sistemleri mobil arabalar, tekerlekli araçlar üzerinde; depodan çıkıyor, ateşliyor ve geri gidiyor. Bunu vurmak kolay değil. Zagros Dağları'nda 100-150 metre derinlikteki hava savunma depoları var." bilgisini paylaştı.
Denizdeki duruma da değinen Güçlüer, "ABD denizaltısı İran savaş gemisini Hürmüz Boğazı'nda batırıyorsa, demek ki ABD denizaltısı orada. İran'ın elinde manevra kabiliyeti yüksek küçük denizaltılar var; etkili bunlar, vurucu gücü var ama bir gemiyi veya denizaltıyı tamamen yok edebilmeleri çok mümkün değil." ifadelerini kullandı.
KIŞLALAR BOŞALTILDI: ORDU ŞEHİRLERE DAĞILDI
İran ordusunun kışlaları boşaltarak stratejik bir hamle yaptığını vurgulayan Güçlüer, "Aldığımız bilgi var; şehir içindeki kışlalardaki askerlerin mahallelere dağıldığı, garnizonların toplu hedef teşkil etmemesi için yedek mevzilere intikal ettiği yönünde. Bu her konvansiyonel harpte orduların uyguladığı taktiklerdir. Dolayısıyla İsrail ve ABD şu an boş kışlaları vuruyor." sözleriyle sahadaki son durumu aktardı.
Devrim Muhafızları'nın hala direnç gösterdiğini belirten uzman, "Şu an yüksek yoğunluklu harp var. Devrim Muhafızları hala güçlü ve emir komutayı merkezi yönetim sürdürüyor. Kara harekatı için tahminin bir 5 gün veya 1 hafta daha süre var." diyerek kritik zaman dilimine dikkat çekti.