Pentagon’un kirli savaş planı ortaya çıktı! İran’da ikinci safha başladı: Kara harekatı kapıda mı?

Pentagon'da gösterilen ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in basın toplantısında dikkat çeken harita, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri planının detaylarını ortaya koydu. Haritaya göre saldırılar üç ana hedefe odaklanırken, A Haber'de konuşan uzman isme göre bombardımanların yönü olası bir kara harekâtının istikametini de gösteriyor.

HEDEF LİDER KADROYDU AMA PLAN TUTMADI

Savaşın ilk aşamasında Washington'ın beklediği sonucun gelmediğini belirten Dr. Eray Güçlüer, "28 Şubat günü aslında lider odaklı, düşük konvansiyonel saldırı yöntemi dediğimiz birinci safhaydı. Yani lideri vurursak, lider kadroyu vurursak rejimi ve İran'ı kontrol ederiz mantığıyla hareket ettiler. Biz lider kadro, Hamaney dahil lider kadroyu öldürdük, buradan artık yürüyeceğiz, İran rejimi çökecek diye düşündüler. Fakat hem sistem işlediği gibi burada asıl sistemden önemlisi sistemi kontrol eden beyin dağılmadı." ifadelerini kullandı.

Rejimin çökmediğini gören ABD ve İsrail'in strateji değiştirdiğini kaydeden Güçlüer, "Hedef analizi yaptılar; 'Hayır bunlar rejim dağılmıyor, hala rejim tutunuyor' dediler. İşte ondan sonra yani 3 Mart'tan itibaren yüksek yoğunluklu konvansiyonel savaşa geçtiler." sözleriyle yeni süreci aktardı.