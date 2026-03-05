Hudutlarda tam teyakkuz | Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye tüm önlemleri alıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve sanatkârlarla buluşmasında bölgedeki gerilimden akaryakıt fiyatlarına kadar önemli mesajlar verdi. İran’a yönelik saldırılarla bölgesel gerilimin ürkütücü boyuta ulaştığını belirten Erdoğan, Batı dünyasının gelişmeleri sadece izlemekle yetindiğini söyledi. Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler sonrası artan enerji fiyatlarına karşı “eşel mobil” sisteminin devreye alındığını açıklayan Erdoğan, akaryakıttaki artışın yüzde 75’inin ÖTV indirimiyle karşılanacağını ifade etti. Türkiye’nin sınır ve hava sahası güvenliği konusunda ise en küçük bir ihmal gösterilmediğini vurguladı.

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Esnaf ve Sanatkarlarla İftar Programı"na katıldı. ERDOĞAN'DAN BATI'YA SERT ELEŞTİRİ: SADECE İZLİYORLAR BAŞKAN'DAN ESNAF'A TEŞEKKÜR Burada yaptığı konuşmaya, davetlileri selamlayarak başlayan Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in bu anlamlı iftar sofrasında, sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bizleri bir araya getiren Bakanlığımıza özellikle teşekkür ediyorum. Artık 15'i bulduk, devirdaim sonuna doğru gidiyoruz. Üftade Hazretleri'nin tarifiyle 'Müminleri yad eyleyen, kaygıdan azat eyleyen 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'inizi ayrı ayrı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Bu mübarek günlerin millet, alem-i İslam ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Sizlerin şahsında, 81 ilimizdeki 2 milyon 255 bin esnaf ve sanatkarımıza buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Alın teriyle, emeğiyle, o samimi ve özverili gayretleriyle ülkemize büyük bir değer katan tüm ticaret erbabımıza hem şahsım hem de milletim adına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

FOTOĞRAF: AA "BATI DÜNYASI SADECE İZLEMEKLE YETİNİYOR Esnaf ve sanatkarları, medeniyetin mayasını ahlakla, erdemle, iyilikle, dürüstlükle yoğuran, köklü ahilik geleneğinin bugünkü temsilcileri olarak gördüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Bunu pek çok kez ifade ettim, esnaf ve sanatkarlarımız, odalarımız ve birliklerimiz 1000 yıl boyunca Ahilik gibi özgün bir kaynaktan beslendiler. Bir yandan ticari faaliyetlerini en güzel şekilde icra ederken, diğer yandan sosyal yapımıza eşsiz değerler armağan ettiler. Helal kazancı, diğerkamlığı, alın terini daima gözetirken ticareti, alışverişi, toplumun huzur ve selametine, neticede de Allah'ın rızasına giden bir yol olarak gördüler. 'Alanda satanı gözet, satanda alanı gözet. Karında kalanı gözet. Mevla'dan al, Mevla'ya ver.' diyen merhum Alvarlı Efe Hazretleri'nin hikmet dolu mısraları aslında meseleyi en veciz şekliyle tarif etmektedir. Tüm bu değerleri kuşanan, bu kıymetleri geçmişten alıp bugüne taşıyan, ülkesi ve milleti için aşkla çalışan tüm esnaf ve sanatkarlarımıza bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabb'im hepinizden razı olsun. Emeklerinizi inşallah hayra tebdil eylesin. Burada şunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum, esnaf ve sanatkarlarımızı var eden bu kadim değerlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir dönemin içindeyiz. Sizler de görüyorsunuz, dünyamız yakın tarihte eşi benzeri görülmemiş günler yaşıyor. Savaş ve sıcak çatışmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Ne yazık ki başta Batı dünyası olmak üzere uluslararası toplum bütün bu olanları bir kez daha sadece izlemekle yetiniyor."