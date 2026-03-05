Başkan Erdoğan’dan şehit Ömer Halisdemir anıtına anlamlı ziyaret
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit olduğu noktada bulunan anıtın önünde dua etti. Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Teğmen Elif Nur Halisdemir de Başkan Erdoğan'ın yanında bulundu.
Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda "Mehmetçik ile iftar" programında bir araya geldi.
Programın ardından Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit olduğu noktada bulunan anıtın önünde dua etti.
Başkan Erdoğan ve beraberindekiler, Halisdemir ve tüm şehitler için Fatiha okudu. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de eşlik etti.