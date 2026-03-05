Başkan Erdoğan'dan net mesaj: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda esnaf ve sanatkarlarla iftar programı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliğinin sağlanmasından en küçük bir ihmal ve tereddüt etmiyoruz" diyerek İran'a gerekli ikazlarda bulunduklarını söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda esnaf ve sanatkarlarla iftar programında bir araya geldi.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar:

Esnaf ve sanatkar dostlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bizleri bir araya getiren bakanlığımıza özellikle teşekkür ediyorum.

Sizlerin şahsında 81 ildeki 2 milyon 255 bin esnaf ve sanatkarlarımıza buradan sevgilerimi gönderiyorum. Alın teriyle, emeğiyle, samimiyetiyle ülkemize değer katan tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Helal kazancı, alın terini daima gözetirken ticareti alışverişi, toplumun huzurunu neticesinde Allah'ın rızası olan bir yol olarak gözettiniz.

Ülkesi ve milleti için aşkla çalışan tüm esnaf ve sanatkarlarımıza bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabb'im hepinizden razı olsun.

Bölgemizde sıcak çatışmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliğinin sağlanmasında en küçük bir ihmal ve tereddüt göstermiyoruz. Başta Batı dünyası olmak üzere uluslararası toplum olanları bir kez daha sadece izlemekle yetiniyor.

Komşumuz İran'a yönelik hava saldırılarıyla küresel gerilim korkutucu bir hal almaya başladı. İran'ın bölgedeki diğer ülkelere gönderdiği füzeler ve kamikaze İHA'lar ateşin çok daha büyük bir alana yayılma riskini ortaya çıkardı. İran'a gerekli itirazlarda bulunduk.

Ülkemizin güvenliğine yönelik bir riskin ortaya çıkması durumunda müttefiklerimizle koordinasyon halinde bütün önlemleri titizlikle alıyoruz. İlk günden beri barış için verdiğimiz mücadele ortadayken, kimse kardeşlik hukukunu zedeleyen tavırda olmamalı.

Eşel mobil sistemini devreye aldık. Benzin, motorin ve LPG artarsa bu ürünlerde fiyat artışın 10 liralık zammın 7,5 TL'sini vergiden düşeceğiz. Devlet olarak vatandaşımızın yükünü paylaşmış olacağız. Fırsatçıların piyasayı bozmasını engellemiş, petrol, doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanma dinene kadar vatandaşın yükünü paylaşmış olacağız.