ABD medyası Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Batı'nın Türkiye korkusu ve kirli planı ifşa oldu
Orta Doğu savaş krizi ile ateş çemberine dönerken, Wall Street Journal'da yer alan analizde Türkiye'nin bölgedeki gücünün Batı'da oluşturduğu rahatsızlık itiraf edilerek yaşadıkları tedirginliği bir kez daha ortaya çıkardı. Analizde Ankara’nın bağımsız ve kararlı politikalarından rahatsız olan çevreler, "Türkiye dizginlenmeli" denilerek kirli planlarını adeta ifşa etti.
ABD merkezli Wall Street Journal, Orta Doğu'da devam eden savaşın ardından, bölgedeki oyun kurucu güç olan Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal bir provokasyona imza attı. Yer alan analizde Türkiye'nin Orta Doğu'da her geçen gün artan gücünün Batı'nın çıkarları için tehdit unsuru olarak gördüklerini savunarak Ankara'ya karşı acil müdahale çağrısı yapıldı.
"ANKARA BATI İÇİN KÖTÜ BİR PROFİL ÇİZİYOR"
WSJ'da Bradley Martin'in yazdığı makalede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Orta Doğu'da izlediği politikanın Batı'nın çıkarlarına ters düştüğünün altını çizerek hadsiz ifadelere yer verildi. Haberde "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İsrail'in İran hamlelerini uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirerek eleştirdi. Bir NATO üyesi olmasına rağmen Ankara, Batı için kötü bir ortak profili çiziyor." ifadeleri yer aldı.
ABD MEDYASINDAN KÜSTAH SÖZLER
Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Körfez'deki ülkeler ile yoğun diplomasi trafiği de ele alınırken Türkiye'nin bölgedeki etkin gücünün risk olduğu vurgulandı. Makalede Başkan Erdoğan hakkında "İslam dünyasına liderlik etmek istiyor ve kendisini İslam'ın koruyucusu, modern bir Osmanlı sultanı olarak görüyor" şeklinde küstah ifadeler kullanıldı.
TÜRKİYE'Yİ NATO ÜYELİĞİNDEN ÇIKARMA İMASI
Yer alan haberde ayrıca Türkiye'nin ABD dış politikasına karşı güçlü duruşun sorun teşkil edildiğinin altı çizilirken "NATO, Türkiye ile ilişkisine devam etmeli mi? İran rejimi çöktükten sonra Türkiye'nin bölgedeki rolü ne olmalı? ABD, Türkiye'nin kendi çıkarlarına karşı olduğunu unutmamalıdır." denildi.