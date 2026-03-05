ABD medyası Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Batı'nın Türkiye korkusu ve kirli planı ifşa oldu

ABD merkezli Wall Street Journal, Orta Doğu'da devam eden savaşın ardından, bölgedeki oyun kurucu güç olan Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal bir provokasyona imza attı. Yer alan analizde Türkiye'nin Orta Doğu'da her geçen gün artan gücünün Batı'nın çıkarları için tehdit unsuru olarak gördüklerini savunarak Ankara'ya karşı acil müdahale çağrısı yapıldı.

ABD merkezli Wall Street Journal'da yer alan analizde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hedef alındı. (Foto: WSJ)

"ANKARA BATI İÇİN KÖTÜ BİR PROFİL ÇİZİYOR"

WSJ'da Bradley Martin'in yazdığı makalede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Orta Doğu'da izlediği politikanın Batı'nın çıkarlarına ters düştüğünün altını çizerek hadsiz ifadelere yer verildi. Haberde "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İsrail'in İran hamlelerini uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirerek eleştirdi. Bir NATO üyesi olmasına rağmen Ankara, Batı için kötü bir ortak profili çiziyor." ifadeleri yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Foto:AA)

ABD MEDYASINDAN KÜSTAH SÖZLER

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Körfez'deki ülkeler ile yoğun diplomasi trafiği de ele alınırken Türkiye'nin bölgedeki etkin gücünün risk olduğu vurgulandı. Makalede Başkan Erdoğan hakkında "İslam dünyasına liderlik etmek istiyor ve kendisini İslam'ın koruyucusu, modern bir Osmanlı sultanı olarak görüyor" şeklinde küstah ifadeler kullanıldı.