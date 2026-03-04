RTÜK Başkanı Daniş: Aile ve çocuk dostu yapımların artmasını hedefliyoruz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş ve Kurul Üyeleri televizyon, ajans ve gazetelerin Ankara Temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıya; RTÜK Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer, RTÜK üyeleri Fatma Çeliker, Hasan Davulcu, İlhan Taşcı, Dr. Necdet İpekyüz, Orhan Özdemir, Tuncay Keser ile RTÜK Başkan Yardımcıları Dr. Feyzullah Tecirli ve Deniz Güler de katıldı.

Ramazan ayının manevi atmosferinde medya temsilcileri ile bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Daniş, "Bugün burada sadece bir iftar buluşmasında değil; medya, toplum ve değerler ekseninde ortak bir sorumluluk bilinciyle bir aradayız." dedi.