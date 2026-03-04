Hukuk önünde ayrıcalık yok! Bakan Gürlek’ten net mesaj

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hiçbir kimse hukuk önünde ayrıcalıklı değildir. Hiçbir kimse hukuk koruması dışına çıkamaz. Bizim mücadelemiz Adalet Bakanlığı olarak adalet terazisinin şaşmaması içindir. Bizim sorumluluğumuz hukukun herkese eşit uygulanması içindir." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, Sultangazi Belediyesi tarafından kurulan Sultangazi Ramazan Etkinlik Çadırını ziyaret ederek, "Aile Sıcaklığında Ramazan Programı"na katıldı.

Burada konuşan Gürlek, etkinliğin sıcak ve kapsayıcı atmosferine dikkati çekerek, "Sultangazi'nin sokaklarında, çadırlarında, stantlarında Nevşehir'in, Niğde'nin, Aksaray'ın hasretini taşıyan hemşehrilerimizin gözlerinde muhabbeti az önce gördüm. Bu birliktelik coğrafyanın değil, aslında gönlün birlikteliğidir. Demek ki burada aynı gönlü, aynı duyguları ifade ediyoruz." diye konuştu.