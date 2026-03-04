DEM heyetinden Bakan Mustafa Çiftçi’ye ziyaret!

DEM Parti heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi ziyaret ediyor.

DEM Parti heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Bakan Çiftçi sosyal medya adresinden fotoğraf paylaşıp "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Sayın Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mithat Sancar ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik hayırlı olsun ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

SIRADA BAKAN GÜRLEK VAR!

Heyet daha sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etmesi bekleniyor.

