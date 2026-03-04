CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde maaş da yok randevu da

Karşıyaka Belediyesi çalışanları, aylardır düzensiz ve eksik yatan maaşları nedeniyle meclis toplantısında eylem yaptı. Protestoya tepki gösteren CHP’li Başkan Ünsal’ın emekçilere verdiği randevuyu iptal etmesi gerilimi daha da artırdı.

Karşıyaka Belediye Meclis toplantısı, 5 yıldır maaşlarını düzensiz alan ve 7 aydır da maaş alacakları içeride olan Kent A.Ş. çalışanlarının eylemine sahne oldu. İşçiler meclis toplantısına gelerek pankart açtı. Pankartın açılmasının ardından Belediye Başkanı CHP'li Yıldız Ünsal ile işçiler arasında tartışma yaşandı. Tartışma üzerine toplantıya 10 dakika ara verildi. Meclis'te "Kent A.Ş işçileri köle değildir", "Taksit taksit maaş istemiyoruz" sloganları atıldı. Başkan Ünsal ile olan randevularının iptal edilmesi nedeniyle dün belediye binası önünde toplanan işçiler ikinci bir eylem daha yaptı.

MAAŞLAR 1 AYDIR HİÇ YATMIYOR Sabah'ın haberine göre DİSK Genel İş Sendikası 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, maaşların bir aydır hiç yatmadığını, önceki süreçte ise haftalık 5-6 bin TL gibi parça parça ödemeler yapıldığını belirtti.