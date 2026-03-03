CANLI YAYIN

YSK kararı Resmi Gazete'de! 600 vekil 81 il | Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
YSK kararı Resmi Gazete'de! 600 vekil 81 il | Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 2025 yılı nüfus verilerine göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerini yeniden belirlenmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, toplam 600 milletvekilinden her il için 1 milletvekili garantisi verildi. Peki hangi il kaç milletvekili çıkaracak?

YSK, Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) yayımlanan 31 Aralık 2025 nüfus verilerini esas alarak, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişikliğe gitti.

HER İL İÇİN 1 MİLLETVEKİLİ GARANTİSİ VERİLDİ

YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını ve seçim çevrelerini güncelledi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, toplam 600 milletvekilinden her il için 1 milletvekili garantisi verildi. Kalan milletvekillikleri ise nüfusa göre iller arasında dağıtıldı. Çok sayıda milletvekili çıkaran illerde birden fazla seçim çevresi oluşturuldu.

YSK kararı Resmi Gazete'de! 600 vekil 81 il | Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?

18'DEN FAZLA MİLLETVEKİLİ SAYISINA SAHİP OLAN 4 İL İÇİN ÇEVRE DÜZENLEMESİNE GİDİLDİ

Yapılan hesaplama sonucunda milletvekili sayısı 18'e kadar olan illerin tek seçim çevresi sayıldığı belirtilerek 18'den fazla milletvekili sayısına sahip olan 4 il için çevre düzenlemesine gidildiği aktarıldı. 19-35 arası milletvekili çıkaran illerde 2, 36 ve üzeri milletvekili çıkaran illerin ise 3 seçim çevresine bölündüğü ifade edildi. Bu hesaplamaya göre, Bursa'dan çıkan 21 milletvekili ve İzmir'den çıkan 28 milletvekili için 2 seçim çevresi, Ankara'dan çıkan 37 milletvekili ve İstanbul'dan çıkan 96 milletvekili için 3 seçim çevresi oluşturuldu.

YSK kararı Resmi Gazete'de! 600 vekil 81 il | Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?

Kararda, YSK tarafından seçim çevrelerini belirlerken nüfus dengesi, ilçelerin idari bütünlüğü, coğrafi yakınlık ve ulaşım imkanlarının dikkate alındığı kaydedildi.

YSK kararı Resmi Gazete'de! 600 vekil 81 il | Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?

'GÜDÜL' KARARI

Öte yandan, Ankara'nın Güdül ilçesi 2 numaralı seçim çevresinden 3 numaralı seçim çevresine alındı. Komisyon raporunda YSK'nın bu kararının seçim işlemlerinin daha sağlıklı yürütülmesi için alındığı vurgulandı.

YSK kararı Resmi Gazete'de! 600 vekil 81 il | Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?

Buna göre, milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:

İLİ

MİLLETVEKİLİ SAYISI

İLİ

MİLLETVEKİLİ SAYISI

ADANA

15

KOCAELİ

14

ADIYAMAN

5

KONYA

15

AFYONKARAHİSAR

6

KÜTAHYA

4

AĞRI

4

MALATYA

6

AMASYA

3

MANİSA

10

ANKARA

37

KAHRAMANMARAŞ

8

ANTALYA

18

MARDİN

6

ARTVİN

2

MUĞLA

8

AYDIN

8

MUŞ

3

BALIKESİR

9

NEVŞEHİR

3

BİLECİK

2

NİĞDE

3

BİNGÖL

3

ORDU

6

BİTLİS

3

RİZE

3

BOLU

3

SAKARYA

8

BURDUR

3

SAMSUN

9

BURSA

21

SİİRT

3

ÇANAKKALE

4

SİNOP

2

ÇANKIRI

2

SİVAS

5

ÇORUM

4

TEKİRDAĞ

8

DENİZLİ

7

TOKAT

5

DİYARBAKIR

12

TRABZON

6

EDİRNE

4

TUNCELİ

2

ELAZIĞ

5

ŞANLIURFA

15

ERZİNCAN

2

UŞAK

3

ERZURUM

5

VAN

8

ESKİŞEHİR

7

YOZGAT

3

GAZİANTEP

14

ZONGULDAK

5

GİRESUN

4

AKSARAY

4

GÜMÜŞHANE

2

BAYBURT

1

HAKKARİ

3

KARAMAN

3

HATAY

10

KIRIKKALE

3

ISPARTA

4

BATMAN

5

MERSİN

13

ŞIRNAK

4

İSTANBUL

96

BARTIN

2

İZMİR

28

ARDAHAN

2

KARS

3

IĞDIR

2

KASTAMONU

3

YALOVA

3

KAYSERİ

10

KARABÜK

2

KIRKLARELİ

3

KİLİS

2

KIRŞEHİR

 2

OSMANİYE

 4

DÜZCE

 3

TOPLAM

600

YSK kararı Resmi Gazete'de! 600 vekil 81 il | Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?

Sıkça Sorulan Sorular (SSS):

1) Milletvekili sayısını kim belirledi?

Milletvekili dağılımı YSK tarafından tespit edilip duyuruldu.

2) Dağılım hangi verilere göre yapıldı?

31 Aralık 2025 tarihli nüfus verileri esas alındı.

3) Toplam kaç milletvekili var?

Toplam 600 milletvekili 81 ile dağıtıldı.

4) Seçim çevreleri nasıl belirlendi?

18'e kadar: 1 çevre

19–35 arası: 2 çevre

36 ve üzeri: 3 çevre

5) En fazla milletvekili hangi ilde?

İstanbul: 96 milletvekili (3 çevre).

6) Ankara ve İzmir kaç milletvekili çıkarıyor?

Ankara: 37 (3 çevre)
İzmir: 28 (2 çevre)

7) Bursa kaç milletvekili çıkarıyor?

Bursa: 21 milletvekili (2 çevre).

8) Antalya ve Adana kaç milletvekili çıkarıyor?

Antalya: 18
Adana: 15

9) Karar hangi kanuna dayanıyor?

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesine dayanıyor.

