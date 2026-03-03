CHP’li Başkan’dan skandal hareket: Meclis üyesine hakaret edip salondan kovmaya çalıştı

CHP'Lİ BAŞKAN MECLİS ÜYESİNDE KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Bağımsız Meclis Üyesi Cevat Olgun'un, gölet ihalesinin daha önce dört kez yapıldığını ve maliyetler nedeniyle iptal edildiğini hatırlatması üzerine taraflar arasındaki görüş ayrılığı kısa sürede ağız dalaşına dönüştü

Kontrolünü kaybeden Başkan Arıcı, demokratik bir platform olan meclis salonunda meclis üyesine yönelik ağır ifadeler kullanmaya başladı.

Belediyenin kendi sosyal medya hesabından yayınlanan toplantıda, Başkan Arıcı'nın üslubu izleyenleri hayrete düşürdü.

İŞTE TARTIŞMADA GEÇEN O DİYALOGLAR

Bağımsız Meclis Üyesi Cevat Olgun: Kendiniz demediniz mi Özlem başkanla gidelim konuşalım diye? Bir dediğini iki yapmadı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı: Sen kimsin l*n ben seninle gideceğim. S*k*ndirik sen kimsin?

Bağımsız Meclis Üyesi Cevat Olgun: Nasıl konuşuyorsun sen? Benimle düzgün konuş

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı: Hass*kt*r lan! Kapatıyorum Meclisi...

Bağımsız Meclis Üyesi Cevat Olgun: Sen beni dışarı çıkaramazsın! Sen kiminle böyle konuşuyorsun. Terbiyesizlik yapma.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı: Atın bunu! Meclisi kapatıyorum.