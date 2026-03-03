CANLI YAYIN

CHP’li Başkan’dan skandal hareket: Meclis üyesine hakaret edip salondan kovmaya çalıştı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde Mart ayı Belediye Meclisi toplantısı, büyük bir tartışmaya sahne oldu. CHP’li Belediye Başkanı Özgür Arıcı, bağımsız meclis üyesi Cevat Olgun ile yaşanan anlaşmazlık sırasında sinirlerine hâkim olamayarak ağır küfürler ve hakaretler savurdu. O anlar, belediyenin sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülerle ortaya çıktı.

CHP'li Belediye Başkanı Özgür Arıcı, bağımsız meclis üyesi Cevat Olgun ile yaşanan anlaşmazlık sırasında sinirlerine hâkim olamayarak ağır küfürler ve hakaretler savurdu. O anlar, belediyenin sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülerle ortaya çıktı.

Koçarlı Belediye Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantısı, ilçeye yapılacak hizmetler üzerinden başlayan hararetli bir tartışmaya sahne oldu. Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın, ilçe girişi ve Esentepe Mahallesi'ndeki gölet problemi için Büyükşehir Belediyesi'ne sunulacak önergelere imza desteği istemesiyle tansiyon yükseldi.

CHP'Lİ BAŞKAN MECLİS ÜYESİNDE KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Bağımsız Meclis Üyesi Cevat Olgun'un, gölet ihalesinin daha önce dört kez yapıldığını ve maliyetler nedeniyle iptal edildiğini hatırlatması üzerine taraflar arasındaki görüş ayrılığı kısa sürede ağız dalaşına dönüştü

Kontrolünü kaybeden Başkan Arıcı, demokratik bir platform olan meclis salonunda meclis üyesine yönelik ağır ifadeler kullanmaya başladı.

Belediyenin kendi sosyal medya hesabından yayınlanan toplantıda, Başkan Arıcı'nın üslubu izleyenleri hayrete düşürdü.

CHP'Lİ BAŞKANDAN BELEDİYE MECLİS ÜYESİNE KÜFÜR

İŞTE TARTIŞMADA GEÇEN O DİYALOGLAR

Bağımsız Meclis Üyesi Cevat Olgun: Kendiniz demediniz mi Özlem başkanla gidelim konuşalım diye? Bir dediğini iki yapmadı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı: Sen kimsin l*n ben seninle gideceğim. S*k*ndirik sen kimsin?

Bağımsız Meclis Üyesi Cevat Olgun: Nasıl konuşuyorsun sen? Benimle düzgün konuş

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı: Hass*kt*r lan! Kapatıyorum Meclisi...

Bağımsız Meclis Üyesi Cevat Olgun: Sen beni dışarı çıkaramazsın! Sen kiminle böyle konuşuyorsun. Terbiyesizlik yapma.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı: Atın bunu! Meclisi kapatıyorum.

ZABITA TALİMATI VE MECLİSİN KAPATILMASI

Tartışmanın büyümesiyle birlikte Başkan Arıcı, zabıta ekiplerine talimat vererek meclis üyesinin salondan zorla çıkarılmasını istedi. Cevat Olgun, "Sen beni dışarı çıkaramazsın! Sen kiminle böyle konuşuyorsun. Terbiyesizlik yapma" sözleriyle duruma tepki gösterirken, AK Partili meclis üyeleri de zabıtaların müdahalesine engel olarak Olgun'u koruma altına aldı.

Arıcı'nın, "Atın bunu! Meclisi kapatıyorum" şeklindeki sert çıkışlarının ardından toplantı, herhangi bir karar alınamadan gergin bir atmosferde sona erdi. Skandal görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak büyük tepki çekti.

