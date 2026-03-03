CHP’li Başkan’dan skandal hareket: Meclis üyesine hakaret edip salondan kovmaya çalıştı
Aydın’ın Koçarlı ilçesinde Mart ayı Belediye Meclisi toplantısı, büyük bir tartışmaya sahne oldu. CHP’li Belediye Başkanı Özgür Arıcı, bağımsız meclis üyesi Cevat Olgun ile yaşanan anlaşmazlık sırasında sinirlerine hâkim olamayarak ağır küfürler ve hakaretler savurdu. O anlar, belediyenin sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülerle ortaya çıktı.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Mart ayı Belediye Meclisi toplantısı, büyük bir tartışmaya sahne oldu.
CHP'li Belediye Başkanı Özgür Arıcı, bağımsız meclis üyesi Cevat Olgun ile yaşanan anlaşmazlık sırasında sinirlerine hâkim olamayarak ağır küfürler ve hakaretler savurdu. O anlar, belediyenin sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülerle ortaya çıktı.
Koçarlı Belediye Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantısı, ilçeye yapılacak hizmetler üzerinden başlayan hararetli bir tartışmaya sahne oldu. Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın, ilçe girişi ve Esentepe Mahallesi'ndeki gölet problemi için Büyükşehir Belediyesi'ne sunulacak önergelere imza desteği istemesiyle tansiyon yükseldi.