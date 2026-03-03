CANLI | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekilleriyle düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Türkiye Türkiye'den büyüktür. Kendi farkını ve iradesini bilen bir ülkenin gücü büyüktür.” dedi. Başkan Erdoğan Türkiye olarak barışın yanındayız diyerek, "savaş yerine sulhü savunuyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şöyle:

Asil ve asıl olan milletin vekilleri olarak bugün o inancı sizler temsil ediyorsunuz. O aşkı sizler temsil ediyorsunuz. O iradeyi sizler temsil ediyorsunuz. Şahsım, ülkem ve milletim adına her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

"DÜNYA KRİTİK BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"

Minnettar olduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mensupları olarak sizler de çok iyi biliyorsunuz ki; sadece bölgemiz, sadece içinde bulunduğumuz coğrafya değil, topyekûn dünya kritik bir dönemden geçiyor.

Uluslararası kurum ve kuruluşların etkisizleştiği, güç dengelerinin giderek bozulduğu, uluslararası anlaşmaların adeta yamalı bohçaya döndüğü, uluslararası hukukun büyük ölçüde rafa kaldırıldığı ve geleneksel diplomasi anlayışının terk edildiği bir eksen kaymasını küresel ölçekte hep birlikte tecrübe ediyoruz.

II. Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya sistemi tabiri caizse çatırdıyor, temelinden sarsılıyor. Dünya, en küçük kıvılcımla tutuşacak derecede ısınıyor, hatta ısıtılıyor. Küresel adaletsizlik her geçen gün daha da derinleşiyor ve kronikleşiyor.

Eski düzen yıkılırken yerine neyin konulacağı henüz tam olarak bilinmiyor. Dünyamız hızla, kaba kuvvetin ve güçlünün hukukunun geçerli olduğu kaotik bir döneme doğru sürükleniyor. Komşumuz İran'a yönelik saldırılarla başlayan süreçte buna bir kez daha şahitlik ediyoruz.

Birleşmiş Milletler sisteminin sembolize ettiği çok taraflılık, egemen eşitlik ve anlaşmazlıkların diplomasi yoluyla çözümü gibi ilkeler, maalesef bizzat bu sistemi kuranlar tarafından göz ardı edilmekte; adeta açlıkta yenilen putlara dönüştürülmüş bulunmaktadır.

