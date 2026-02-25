CHP'li isimden skandal! Alkollü araç kullanıp hastaneyi birbirine kattı

TABELAYA ÇARPIP YALPALADI

İHA'nın haberine göre, Cankurtaran Tüneli içerisinde geçtiğimiz 22 Şubat günü saat 02.30 sıralarında Artvin Belediyesi'ne ait araçla yalpalayarak seyir ettiği gözlendi. Aynı aracın Borçka ilçesi Çifteköprü köyü Cankurtaran Tüneli çıkışında yol şeridini ikiye bölen tabelaya da hafif bir şekilde çarptığının görülmesi üzerine araç şoförünün sağlık sorunu olabileceği düşünülerek jandarma ekipleri tarafından müdahale edildi.

Artvin'in CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Soysal (sağdan ikinci) (Artvin Belediyesi Instagram hesabı)

ALKOL TESTİ YAPTIRMAK İSTEMEDİ



Aracın şoför koltuğundan inen CHP'li Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Soysal'ın (42) ayakta duramayacak şekilde alkollü olduğunun görülmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından alkol kontrolü yapılmak istendi.

Soysal'ın karşı koyarak buna yanaşmaması üzerine Borçka Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan talimat doğrultusunda kan testi yapılmak maksadıyla Borçka Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ahmet Soysal'ın kan testi vermeyi de reddetmesi üzerine Borçka Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimat ile asayiş ekibi ve hastane güvenlikleri ile zor kullanılarak test yapılmak üzere kendisinden kan örneği alındı.

ALKOL NEDENİYLE EHLİYETİNE EL KONULDU



Yaşanan olayın ardından Soysal, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ahmet Soysal hakkında görev başındaki güvenlik güçlerine mukavemet ve alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ahmet Soysal'ın ehliyetine el konulurken, alkollü araç kullanmaktan da para cezası kesildi.