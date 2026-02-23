TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan rapor turu! Yarın MHP CHP ve DEM'i ziyaret edecek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yarın 16.30'da TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüşecek.
TBMM Başkanı Kurtulmuş yarın MHP, CHP ve DEM'i, çarşamba günü ise Yeni Yol ve AK Parti'yi ziyaret edecek.
Kurtulmuş yarın saat 12.00'de MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek.