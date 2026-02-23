TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan rapor turu! Yarın MHP CHP ve DEM'i ziyaret edecek

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 16:13 Son Güncelleme: 23 Şubat 2026 19:20

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM Başkanı Kurtulmuş yarın MHP, CHP ve DEM'i, çarşamba günü ise Yeni Yol ve AK Parti'yi ziyaret edecek.