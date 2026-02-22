Kayacık ailesini ziyaret etmişti! Başkan Erdoğan'dan doktorlara 'Mustafa' talimatı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Kayacık ailesine misafir oldu

KANSERLİ MUSTAFA İÇİN TALİMAT



Başkan Erdoğan'ın, oğlu Mustafa Kayacık'ın (19) kanser hastası olduğunu öğrendikten sonra hemen harekete geçtiğini ifade eden Miyase Kayacık, "Cumhurbaşkanımız hemen talimat verdi, doktorları bilgilerimizi ve raporlarımızı aldı. Cumhurbaşkanımız doktorlara 'Mustafa'dan elinizi çekmeyeceksiniz. Tedavisini takip edin. Her zaman ailenin yanında olacaksınız. Oğlumuzun üzerinden elinizi çekmeyeceksiniz' dedi. Oğlum Kabataş Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Hastalığından dolayı iki sene eğitim ve öğretimine ara verdi. Üniversite sınavına giremedi. Şu anda Ankara Bilkent Üniversitesi Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor. Cumhurbaşkanımızın oğluma desteği bizi çok memnun etti" dedi.