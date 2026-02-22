Kayacık ailesini ziyaret etmişti! Başkan Erdoğan'dan doktorlara 'Mustafa' talimatı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazan’ın manevi atmosferinde Beyoğlu’nda yaşayan Kayacık ailesinin iftar sofrasına konuk oldu. Başkan Erdoğan, Kayacık ailesinin 19 yaşındaki kanser hastası oğulları Mustafa’yla yakından ilgilendi. Anne Miyase Kayacık, Başkan Erdoğan’ın doktorlara, “Mustafa’dan elinizi çekmeyeceksiniz. Tedavisini yakından takip edin, her zaman ailenin yanında olun” talimatını verdiğini belirtti.
Başkan Erdoğan, önceki akşam eşi Emine Erdoğan'la Beyoğlu'nda ikamet eden Ali ve Miyase Kayacık çiftinin iftar sofrasına konuk oldu.
Sabah Gazetesi'ne konuşan anne Miyase Kayacık, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın evlerine iftardan 15 dakika önce geldiğini ve birlikte iftar yaptıklarını söyleyerek "Cumhurbaşkanımız bizi gibi garibanları evimizde ziyaret etti. Bunu hayal edemezdik. Soframıza geldi. Birlikte iftar yaptık. İftar yaptıktan sonra akşam namazını evimizde kıldı. Saat 20.00'de evimizden ayrıldı. Cumhurbaşkanımız ve eşinin samimiyetine şahit olduk" ifadelerini kullandı.
"BİZLERE ÇOK DUA EDİN" DEDİ
Miyase Kayacık, Emine Erdoğan'ın da ziyaretten çok memnun kaldığını söylediğini hatırlatarak, "Emine Hanım numaramı aldırdı ve irtibatta kalacağını söyledi. Oğlum Mustafa'dan dua istedi, 'Bizlere çok dua edin' dedi" ifadelerini kullandı.
Miyase Kayacık, sofra duası eden Başkan Erdoğan'a, küçük oğlu Bilal'in, "Rabb'im kabul eyle, amin" diyerek karşılık verdiği söyledi.