Kayacık ailesini ziyaret etmişti! Başkan Erdoğan'dan doktorlara 'Mustafa' talimatı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazan’ın manevi atmosferinde Beyoğlu’nda yaşayan Kayacık ailesinin iftar sofrasına konuk oldu. Başkan Erdoğan, Kayacık ailesinin 19 yaşındaki kanser hastası oğulları Mustafa’yla yakından ilgilendi. Anne Miyase Kayacık, Başkan Erdoğan’ın doktorlara, “Mustafa’dan elinizi çekmeyeceksiniz. Tedavisini yakından takip edin, her zaman ailenin yanında olun” talimatını verdiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, önceki akşam eşi Emine Erdoğan'la Beyoğlu'nda ikamet eden Ali ve Miyase Kayacık çiftinin iftar sofrasına konuk oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İFTAR SÜRPRİZİ!

Sabah Gazetesi'ne konuşan anne Miyase Kayacık, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın evlerine iftardan 15 dakika önce geldiğini ve birlikte iftar yaptıklarını söyleyerek "Cumhurbaşkanımız bizi gibi garibanları evimizde ziyaret etti. Bunu hayal edemezdik. Soframıza geldi. Birlikte iftar yaptık. İftar yaptıktan sonra akşam namazını evimizde kıldı. Saat 20.00'de evimizden ayrıldı. Cumhurbaşkanımız ve eşinin samimiyetine şahit olduk" ifadelerini kullandı.

"BİZLERE ÇOK DUA EDİN" DEDİ

Miyase Kayacık, Emine Erdoğan'ın da ziyaretten çok memnun kaldığını söylediğini hatırlatarak, "Emine Hanım numaramı aldırdı ve irtibatta kalacağını söyledi. Oğlum Mustafa'dan dua istedi, 'Bizlere çok dua edin' dedi" ifadelerini kullandı.

Miyase Kayacık, sofra duası eden Başkan Erdoğan'a, küçük oğlu Bilal'in, "Rabb'im kabul eyle, amin" diyerek karşılık verdiği söyledi.

Miyase Kayacık, küçük oğlu Bilal'in Hoca İshak İmam Hatip Lisesi 8. sınıfa gittiğini ve LGS'ye hazırlandığını ifade etti.

KANSERLİ MUSTAFA İÇİN TALİMAT

Başkan Erdoğan'ın, oğlu Mustafa Kayacık'ın (19) kanser hastası olduğunu öğrendikten sonra hemen harekete geçtiğini ifade eden Miyase Kayacık, "Cumhurbaşkanımız hemen talimat verdi, doktorları bilgilerimizi ve raporlarımızı aldı. Cumhurbaşkanımız doktorlara 'Mustafa'dan elinizi çekmeyeceksiniz. Tedavisini takip edin. Her zaman ailenin yanında olacaksınız. Oğlumuzun üzerinden elinizi çekmeyeceksiniz' dedi. Oğlum Kabataş Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Hastalığından dolayı iki sene eğitim ve öğretimine ara verdi. Üniversite sınavına giremedi. Şu anda Ankara Bilkent Üniversitesi Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor. Cumhurbaşkanımızın oğluma desteği bizi çok memnun etti" dedi.

