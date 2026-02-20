Başkan Erdoğan'dan iftar sürprizi! Kayacık ailesine misafir oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ali ve Miyase Kayacık ailesini ziyaret ederek iftar sofrasına konuk oldu. Başkan Erdoğan, ziyarette kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla da sohbet etti.

İslam alemi için rahmet, mağfiret ve arınma ayı olan Ramazan ayı 2. gününde de idrak edildi.

Başkan Erdoğan, ziyarette kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla da sohbet etti.

İşte kare kare o anlar...