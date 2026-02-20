Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! Tutuklanan Alican Uludağ için Alman lobisi devrede

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Şüphelinin, "@alicanuludag" isimli X (Twitter) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle işlem tesis yapıldı. Ayrıca TCK 217/A maddesi uyarınca "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu yönünden de soruşturma başlatıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ONUR VE SAYGINLIĞINI RENCİDE EDEN PAYLAŞIMLAR

Savcılık sevk yazısında, şüphelinin 2025 yılı içerisinde farklı tarihlerde yaptığı çok sayıda paylaşım delil olarak gösterildi. Söz konusu paylaşımlarda Başkan Erdoğan'a yönelik olarak "devlet mekanizmalarını vesayetçi anlayışla kullandığı", "yargı eliyle yerel iktidarı geri almaya çalıştığı" ve "rejimin zulmettiği" yönünde ifadelerin yer aldığı kaydedildi. Ayrıca "Saray rejimi", "zalimlik bu rejimin temel karakteridir" ve "ABD'den icazet alma" gibi ifadelerin de suç unsuru oluşturduğu değerlendirildi. Savcılık, bu ifadelerin Başkan Erdoğan'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut fiil isnadı içerdiği kanaatine vardı.

ZİNCİRLEME ŞEKLİNDE PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR

Dosyada özellikle 12 Mayıs 2025 ve 2 Ekim 2025 tarihli paylaşımlara ayrıntılı şekilde yer verildi. Bu içeriklerde yeni anayasa süreci ve çeşitli siyasi gelişmeler çerçevesinde yapılan değerlendirmelerin hakaret boyutuna ulaştığı belirtildi. Şüphelinin söz konusu paylaşımları farklı tarihlerde tekrar etmesi nedeniyle eylemin zincirleme şekilde işlendiği değerlendirildi. Sevk yazısında, paylaşımların herkese açık sosyal medya platformunda yapılması nedeniyle suçun alenen işlendiği vurgulandı.

"CUMHURBAŞKANINA ALENEN HAKARET"

Mevcut delil durumu, suçun niteliği ve kanunda öngörülen cezanın üst sınırı dikkate alınarak, 5271 sayılı CMK'nın 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutuklama talep edilmiş; İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Sonuç olarak, şüpheli Alican Uludağ hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu değerlendirilmiş olup soruşturma süreci ilgili mevzuat çerçevesinde devam ediyor.

Almanya Kültür Bakanı Weimer (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

ALİCAN ULUDAĞ İÇİN ALMAN LOBİSİ DEVREDE!

Ahaber.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre, Almanya Kültür Bakanı Weimer, DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ'ın durumuna ilişkin dikkat çeken bir çıkış yaptı. Weimer, Uludağ'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Alman Bakanın açıklamasının hemen ardından Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği devreye girdi. Büyükelçilik, Alican Uludağ'ın durumu hakkında bilgi almak ve süreci yakından takip etmek üzere yetkili makamlarla temasa geçmeye çalışıyor. Berlin menşeli hamlelerinin, diplomatik bir başlığa dönüşebileceği yorumları yapılıyor.