Dijital dünyanın görünmez hırsızları! 63 milyar dolarlık soygun
Dijital reklam pazarında büyük vurgun! Küresel ölçekte 740 milyar dolarlık dev hacmin yüzde 9’unu oluşturan “geçersiz trafik” nedeniyle her yıl 63 milyar dolar adeta buharlaşıyor. Her 12 tıklamadan birinin botlar tarafından üretildiğinin ortaya çıkması, sahte veri düzeninin boyutunu gözler önüne serdi. Uzmanlar, reklam bütçelerini sömüren bu dijital manipülasyon ağının artık yalnızca ekonomik değil, milli güvenlik boyutu da olan kritik bir tehdit haline geldiği uyarısında bulunuyor.
Dijital platformlar reklam piyasasını da kuşatmış vaziyette. Botlar yoluyla elde edilen sahte veriler 63 milyar dolar kayba yol açıyor. Platformların kesesi dolarken, ülkeler ve reklam verenler zarar ediyor.
Dünya genelinde dijital reklama yapılan harcamaların toplam hacmi 740 milyar dolar, ama bunun yaklaşık yüzde 9'u geçersiz trafikten ibaret. Ocak ayında yayınlanan küresel bir rapora göre her 12 tıklamadan biri botlara ait ve botların yarattığı geçersiz trafik gerçek dışı verilerin ortaya çıkmasına neden oluyor.
Uzman isimler, sosyal medya platformlarının sahte veri ve sahte tıklama oyunuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu:
"GERÇEK PERFORMANS GERÇEK DEĞERDE SAKLIDIR"
Sosyal medya uzmanı Ümit Sanlav, "Dijital reklamcılığın en görünmeyen ama en maliyetli sorunlarından bir tanesi de aslında geçersiz trafik. Bu sadece teknik bir problem değil; Doğrudan bütçeyi eriten, performans ölçümlerini yanıltan, markaların güvenirliliğini zedeleyen çok ciddi bir sorundur. Geçersiz trafik reklam bütçelerinin yanlış kanallara yönlendirilmesine neden olur pazarlama ekipleri yanlış verilerle karar alır. Dolayısıyla yönetim masasına giden raporlar gerçeği yansıtmaz. Yapılan maliyet de masraf da enerji de ziyan olmuş olur. Gerçek performans şişirilmiş rakamlarda değil gerçek kullanıcıda ve gerçek değerde saklıdır." ifadelerini kullandı.