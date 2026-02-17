Terörsüz Türkiye Komisyonu 18 Şubat'ta toplanıyor!
Son dakika haberine göre Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın (18 Şubat Çarşamba) TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un liderliğinde saat 11.00'de Meclis'te toplanacak. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, detayları aktarırken, "Yarın komisyon toplantısını yapacak. Muhtemelen son toplantı olacak bu. Çünkü ortak rapor taslağı hazırlandı. Yarın toplanacak olan komisyonda bu görüşülecek ve oylanacak" ifadelerini kullandı.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle yürüttüğü yoğun mesaisinde sona geldi. Bugüne kadar 136 kurum ve ismi dinleyerek kapsamlı bir çalışma yürüten komisyon, yarın (18 Şubat 2026) saat 11.00'de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 21. kez toplanarak hazırlanan ortak rapor taslağını oylayacak. Bu kritik toplantının ardından raporun Meclis Başkanlığı'na sunulması ve yasal düzenleme sürecinin başlaması bekleniyor.
ORTAK RAPOR OYLANACAK
Komisyonun yürüttüğü hummalı çalışmalarda artık karar aşamasına geçildiğini belirten A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "Yarın komisyon toplantısını yapacak. Muhtemelen son toplantı olacak bu. Çünkü ortak rapor taslağı hazırlandı. Yarın toplanacak olan komisyonda bu görüşülecek ve oylanacak" sözleriyle sürecin takvimini paylaştı.
Hazırlanan raporun sadece bir taslak olmaktan öte, çözüm yolunda bir yol haritası niteliği taşıdığı vurgulanıyor.
136 KURUM VE KİŞİNİN GÖRÜŞÜ ALINDI
Komisyonun demokratik katılımı ön planda tutan çalışma yöntemine dikkat çeken Ağaoğlu, "Ve artık birçok ismi dinlemişti; yaklaşık 136 kurum ve kişiyi dinlemişti komisyon. Ve çalışmalarının sonuna geldi" ifadelerini kullandı.
Terörsüz bir Türkiye vizyonuyla kurulan komisyonun, toplumun geniş kesimlerinden aldığı geri bildirimleri bu nihai rapora yansıttığı belirtiliyor.
MECLİS BAŞKANLIĞI'NDAN YASAL DÜZENLEMEYE
Raporun oylanmasının ardından izlenecek bürokratik ve yasama sürecine değinen Ağaoğlu, "İşte yarın toplanacak ve ortak raporu görüşüp oyladıktan sonra da Meclis Başkanlığına sunulacak. Ve ortak rapor Meclis'e sunulduktan sonra da yasal düzenlemeler gündeme gelecek" diyerek, raporun kanunlaşma sürecinin ilk adımı olacağına işaret etti.