Terörsüz Türkiye Komisyonu 18 Şubat'ta toplanıyor!

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle yürüttüğü yoğun mesaisinde sona geldi. Bugüne kadar 136 kurum ve ismi dinleyerek kapsamlı bir çalışma yürüten komisyon, yarın (18 Şubat 2026) saat 11.00'de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 21. kez toplanarak hazırlanan ortak rapor taslağını oylayacak. Bu kritik toplantının ardından raporun Meclis Başkanlığı'na sunulması ve yasal düzenleme sürecinin başlaması bekleniyor.

ORTAK RAPOR OYLANACAK

Komisyonun yürüttüğü hummalı çalışmalarda artık karar aşamasına geçildiğini belirten A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "Yarın komisyon toplantısını yapacak. Muhtemelen son toplantı olacak bu. Çünkü ortak rapor taslağı hazırlandı. Yarın toplanacak olan komisyonda bu görüşülecek ve oylanacak" sözleriyle sürecin takvimini paylaştı.

Hazırlanan raporun sadece bir taslak olmaktan öte, çözüm yolunda bir yol haritası niteliği taşıdığı vurgulanıyor.