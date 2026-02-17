CHP'li Murat Emir ile Gökhan Günaydın'ın dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Karma Komisyona, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın dosyaları sevk edildi.

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, yeni dokunulmazlık dosyalarının TBMM'ye sevk edilmesiyle ilgili detayları aktardı.

Yeşiltaş, "CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın'ın dosyaları Meclis Başkanlığına ulaşmış durumda." sözleriyle sürecin ulaştığı son noktayı paylaştı.

Dosyalar sadece son gelenlerle sınırlı değil. Geçtiğimiz aylarda başlayan süreçte, CHP'nin bazı isimlerin de dosyalarının Meclis Başkanlığında olduğunu belirten Yeşiltaş, "Geçtiğimiz ayda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir diğer Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında bir fezleke hazırlanmış ve Meclis Başkanlığına sunulmuştu," ifadeleriyle hatırlatırken; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in durumuna da dikkat çekerek, "Yine geçtiğimiz ay CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında da iki ayrı dokunulmazlık dosyası hazırlanarak o da Meclis Başkanlığına sunulmuştu." bilgisini aktardı.