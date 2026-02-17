CHP'li Murat Emir ile Gökhan Günaydın'ın dokunulmazlık dosyası Meclis'te
TBMM Başkanlığına, CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ile Gökhan Günaydın'ın dokunulmazlık dosyaları sunuldu. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş’ın aktardığına göre, daha önce dosyaları Meclis’e iletilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır ile birlikte partinin üst yönetimindeki isimler de Karma Komisyon’un gündemine girmiş oldu.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Karma Komisyona, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın dosyaları sevk edildi.
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, yeni dokunulmazlık dosyalarının TBMM'ye sevk edilmesiyle ilgili detayları aktardı.
Yeşiltaş, "CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın'ın dosyaları Meclis Başkanlığına ulaşmış durumda." sözleriyle sürecin ulaştığı son noktayı paylaştı.
Dosyalar sadece son gelenlerle sınırlı değil. Geçtiğimiz aylarda başlayan süreçte, CHP'nin bazı isimlerin de dosyalarının Meclis Başkanlığında olduğunu belirten Yeşiltaş, "Geçtiğimiz ayda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir diğer Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında bir fezleke hazırlanmış ve Meclis Başkanlığına sunulmuştu," ifadeleriyle hatırlatırken; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in durumuna da dikkat çekerek, "Yine geçtiğimiz ay CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında da iki ayrı dokunulmazlık dosyası hazırlanarak o da Meclis Başkanlığına sunulmuştu." bilgisini aktardı.
KARMA KOMİSYON'UN "KRİTİK" YETKİSİ
Meclis'te bekleyen çok sayıda dosya olmasına rağmen, Karma Komisyon'un bu yeni fezlekeler üzerinde özel bir tasarruf yetkisi bulunuyor. Komisyonun işleyişine değinen İlter Yeşiltaş, "Karma Komisyonun o fezlekeleri, şu anda gelen fezlekeleri öne çekip işleme koyma gibi bir etkisi de var; bu konuda da bir adım atma yetkisi var." diyerek komisyonun takdir yetkisinin altını çizdi. Ancak dosyaların yoğunluğu nedeniyle sürecin bir sonraki yasama yılına sarkma ihtimali de masadaki seçenekler arasında yer alıyor.