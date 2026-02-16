İsrail'in Batı Şeria kararına AK Parti'den sert tepki: Bunun adı mekansal soykırımdır

Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail hükümetinin son aldığı Batı Şeria kararına AK Parti’den sert tepki geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’ya egemenlik dayatması “MEKANSAL SOYKIRIM”dır." ifadelerini kullandı.

"Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya egemenlik dayatması "MEKANSAL SOYKIRIM"dır.

İsrail soykırım siyasetini işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatması ile genişletmektedir.

Ateşkes ve barış gündemi olan herkesin bu saldırganlığa karşı çıkması gerekir.

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması yegane çözümdür."