İBB’nin kentsel dönüşüm enkazı: Ev mi veriyorlar kulübe mi?
İBB'nin Bayrampaşa'da başlattığı kentsel dönüşüm projesi CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da işbaşına geçmesiyle akamete uğradı. Burada yürütülen kentsel dönüşüm projesinde 491 binanın yıkımı yapılamazken, hak sahipleri 100 metrekarelik evleri yerine 35 metrekarelik konutlara zorlandı. Ayrıca, bölgenin enkaz yığınına dönmesi vatandaşları isyan ettirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2015 yılında Bayrampaşa Sağmalcılar Cezaevi yerinde başlattığı kentsel dönüşüm projesi, yönetimin 2019'da CHP'ye geçmesinin ardından durma noktasına geldi.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık koltuğuna oturmasının ardından dönüştürülmesi planlanan 491 binanın yıkımı yapılamazken, rezerv alanında yapılan 2 bin 277 daireden de 500'ü boş kaldı.
Şehrin göbeğinde enkaz yığınına dönen bölgede oturanlar ve hak sahipleri yaşadıkları mağduriyeti bir bir anlattı.
100 METREKARELİK EV 35 METREKAREYE DÜŞTÜ
Sabah'ta yer alan habere göre, hak sahiplerinden Hatice Yaman, "100 metrekare olan evimizi 35 metrekareye düşürdüler ve 'oraya geç' diyorlar.
Başta bize 80 metrekareye razı olursak kafa kafaya takas yapabileceğimizi söylediler. Aynı büyüklükte ev istersek fark ödememiz gerektiğini söylediler, biz de 'ödeyelim' dedik. Ama şimdi verilen sözler tutulmadı.
Şimdi yan komşuma 2+1 verilirken bana 1+1 veriliyor. Üstelik boş balkonlara bile 1+1 daire verdiler. İBB'de tanıdığın yoksa işin zor" ifadelerini kullandı.
KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞİL ENKAZ
Hak sahiplerinden Tuğra Emin Kaya, "Beş kişilik bir aileyiz. Mevcut evimiz 2+1. Ama bize sunulan tek seçenek 1+1 Amerikan mutfaklı daire.
2+1, 3+1 boş daireler olduğunu biliyoruz ama bize gösterilmiyor. Sorularımıza net cevap veren kimse yok. Yaklaşık dört yıldır sürecin devam ediyor. KİPTAŞ ve ilgili birimlerden açık ve net bilgi alamıyoruz" dedi.
Bölgede oluşan enkaz alanları ve yarım kalan yıkımlar mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.