Feti Yıldız'dan Öcalan'a umut hakkı açıklaması
TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu nihai rapor için kritik viraja girdi. Toplantı öncesi gündemde olan "Umut Hakkı"na dair açıklamada bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Umut hakkı raporda isim olarak olmasa bile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları üzerinden içerik mutlaka olacak" dedi.
TBMM bünyesindeki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu nihai rapor için toplandı. Toplantı öncesi konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız gündemdeki "Umut Hakkı" tartışmalarına değinerek, raporun içeriğinde AİHM kararlarının yer alacağını belirtti.
TBMM NİHAİ RAPOR İÇİN TOPLANDI
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bu hafta nihai raporun oluşturulması ve çalışmaların tamamlanması amacıyla bir araya geldi.
Toplantı öncesinde kameraların karşısına geçen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili kamuoyunda tartışılan "Umut Hakkı" konusuna dair kritik açıklamalarda bulundu.
ORTAK RAPORDA "UMUT HAKKI" OLACAK MI?
Komisyonun ortak raporunda tam uzlaşı sağlanıp sağlanamayacağına dair soruları yanıtlayan Yıldız, sürecin nasıl işleyeceğine dair şu ipuçlarını verdi:
"Biz çok istiyoruz ama olmayabilir de. Umut hakkı raporda isim olarak olmasa bile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları üzerinden içerik mutlaka olacak."