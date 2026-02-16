Feti Yıldız'dan Öcalan'a umut hakkı açıklaması

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu nihai rapor için kritik viraja girdi. Toplantı öncesi gündemde olan "Umut Hakkı"na dair açıklamada bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Umut hakkı raporda isim olarak olmasa bile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları üzerinden içerik mutlaka olacak" dedi.