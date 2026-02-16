Terörsüz Türkiye için yasal düğmeye basıldı! Süreçte hangi düzenlemeler yapılacak?
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yasal düzenlemelerin çerçevesi netleşiyor. Yapılacak çalışmanın müstakil ve geçici nitelikte olacağı belirtilirken, yasanın sınırlarının kesin çizgilerle belirleneceği ifade ediliyor. Hazırlanan düzenlemeden FETÖ başta olmak üzere hiçbir terör örgütünün yararlanamayacağı vurgulanıyor. Böylece düzenlemenin istismar edilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Süreç komisyonunda yer alan partilerin temsilcileri ise ortak rapor hazırlıkları kapsamında bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bir araya gelecek. Toplantıda yasal çerçevenin detayları ele alınacak. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
Cumhur İttifakı'nın büyük bir kararlılıkla yürüttüğü "Terörsüz Türkiye" projesinde kritik bir aşamaya geçildi. Milli dayanışma ruhuyla şekillenen süreçte yasal düzenlemeler için kollar sıvanırken, Cumhur İttifakı'nın kırmızı çizgileri olan PKK'nın silah bırakması ve SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu konularında yaşanan somut gelişmeler, Meclis çatısı altında atılacak tarihi adımların önünü açtı. Gözler bugün rapora son şeklinin verileceği ortak toplantıya çevrildi.
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş A Haber yayınlanan Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün programında son detayları aktardı.
CUMHUR İTTİFAKI'NIN İKİ KIRMIZI ÇİZGİSİNDE SOMUT ADIMLAR
Türkiye'nin terör prangalarından tamamen kurtulması hedeflenen süreçte, yasal düzenlemelerin hayata geçebilmesi için belirlenen şartlarda büyük mesafe kat edildi. İlter Yeşiltaş, "Yasal düzenlemelerin gerçekleştirilebilmesi için Cumhur İttifakı'nın iki kırmızı çizgisi vardı. Onlardan birisi SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu ki bu konuda somut gelişmeler yaşandı. Bir diğer önemli husussa terör örgütü PKK'nın tüm unsurlarıyla silah bırakması ve bunun MİT ve TSK tarafından tespit ve teyidi. Bu konuyla ilgili de somut gelişmeler oldu ve nihayetinde yasal düzenleme için süreç de başlamış oldu." sözleriyle gelinen kritik noktayı aktardı.
MECLİS BAŞKANI KURTULMUŞ KOORDİNASYONUNDA NİHAİ RAPOR
Yasal düzenlemelere zemin oluşturacak olan ortak raporun hazırlıklarında ise sona gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un geçtiğimiz hafta komisyon üyeleriyle yürüttüğü yoğun temas trafiği meyvesini veriyor. Yeşiltaş, "Bugünkü ortak rapor toplantısında rapora son şeklinin verilmesi bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda yer alan üyelerle geçtiğimiz hafta tek tek görüşmüş ve nihai rapor için yine bu konuda görüş alışverişinde bulunulmuştu." ifadelerini kullandı. Raporun oylanmasının ardından ortaya çıkacak çerçeve metin, TBMM Başkanlığı'na sunularak kanun teklifinin iskeletini oluşturacak.
STRATEJİK BELGE
"Terörsüz Türkiye" hedefinin bir devlet projesi olarak vurgulanacağı raporun içeriği de büyük önem taşıyor. Belgenin girişinde sürece yön veren tarihi açıklamaların yer alacağını belirten Yeşiltaş, "Rapora Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bir önsöz yazması bekleniyor. Ve aynı zamanda bu süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu kritik açıklamaların da yine raporun giriş bölümünde yer alması bekleniyor." dedi. Raporda sürecin neden başladığı, stratejik hedefler ve nasıl bir yol haritası izleneceği detaylı şekilde anlatılacak.