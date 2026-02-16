Terörsüz Türkiye için yasal düğmeye basıldı! Süreçte hangi düzenlemeler yapılacak?

Cumhur İttifakı'nın büyük bir kararlılıkla yürüttüğü "Terörsüz Türkiye" projesinde kritik bir aşamaya geçildi. Milli dayanışma ruhuyla şekillenen süreçte yasal düzenlemeler için kollar sıvanırken, Cumhur İttifakı'nın kırmızı çizgileri olan PKK'nın silah bırakması ve SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu konularında yaşanan somut gelişmeler, Meclis çatısı altında atılacak tarihi adımların önünü açtı. Gözler bugün rapora son şeklinin verileceği ortak toplantıya çevrildi.

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş A Haber yayınlanan Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün programında son detayları aktardı.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN İKİ KIRMIZI ÇİZGİSİNDE SOMUT ADIMLAR

Türkiye'nin terör prangalarından tamamen kurtulması hedeflenen süreçte, yasal düzenlemelerin hayata geçebilmesi için belirlenen şartlarda büyük mesafe kat edildi. İlter Yeşiltaş, "Yasal düzenlemelerin gerçekleştirilebilmesi için Cumhur İttifakı'nın iki kırmızı çizgisi vardı. Onlardan birisi SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu ki bu konuda somut gelişmeler yaşandı. Bir diğer önemli husussa terör örgütü PKK'nın tüm unsurlarıyla silah bırakması ve bunun MİT ve TSK tarafından tespit ve teyidi. Bu konuyla ilgili de somut gelişmeler oldu ve nihayetinde yasal düzenleme için süreç de başlamış oldu." sözleriyle gelinen kritik noktayı aktardı.