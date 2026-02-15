Yalova'da 3 polis memurunun şehit olduğu çatışmada ölen DEAŞ terör örgütü üyesi 6 teröristten 5'inin, 2024 yılında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltına alınarak tutuklandığı ve yapılan yargılama sonunda, çatışmadan 2 ay önce Ekim 2025'te beraat ettikleri ortaya çıktı. 5 teröristin bağlantılı oldukları kişilerin, AK Parti Yalova İl Başkanı'na suikast hazırlığında oldukları öğrenilirken, ölü ele geçirilen teröristlerden kardeş olan 4'ünün, örgüte inanmayan diğer kardeşleri ve babalarını 'tağut' ve 'kafir' ilan edip, babalarını öldürerek, annelerini, örgütten uygun gördükleri biriyle evlendirmek için plan yaptıkları da belirtildi.

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık 2025'te saat 02.00 sıralarında DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit oldu, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada teröristler Lütfi Sordabak (25), Haşem Sordabak (28), Mehmet Cami Sordabak (32), Musa Sordabak (29), Zafer Umutlu (26) ile İbrahim Dayan (24) ölü ele geçirildi. Olayın ardından, kentte DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 198 kişiden 66'sı tutuklandı.