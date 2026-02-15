Kendi babalarına ölüm fermanı, annelerine zorla evlilik! DEAŞ’ın infial yaratan Yalova planı
3 polisimizin şehit olduğu çatışmanın ardından deşifre edilen mesajlaşma kayıtları, tüyler ürperten bir suikast ve infaz planını gün yüzüne çıkardı. Örgüt içi yazışmalarda AK Parti Yalova İl Başkanı’na yönelik saldırı hazırlığı belirlenirken, teröristlerin öz ailelerini bile hedef alan sapkın ideolojisi kan dondurdu.
Yalova'da 3 polis memurunun şehit olduğu çatışmada ölen DEAŞ terör örgütü üyesi 6 teröristten 5'inin, 2024 yılında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltına alınarak tutuklandığı ve yapılan yargılama sonunda, çatışmadan 2 ay önce Ekim 2025'te beraat ettikleri ortaya çıktı. 5 teröristin bağlantılı oldukları kişilerin, AK Parti Yalova İl Başkanı'na suikast hazırlığında oldukları öğrenilirken, ölü ele geçirilen teröristlerden kardeş olan 4'ünün, örgüte inanmayan diğer kardeşleri ve babalarını 'tağut' ve 'kafir' ilan edip, babalarını öldürerek, annelerini, örgütten uygun gördükleri biriyle evlendirmek için plan yaptıkları da belirtildi.
İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık 2025'te saat 02.00 sıralarında DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit oldu, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada teröristler Lütfi Sordabak (25), Haşem Sordabak (28), Mehmet Cami Sordabak (32), Musa Sordabak (29), Zafer Umutlu (26) ile İbrahim Dayan (24) ölü ele geçirildi. Olayın ardından, kentte DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 198 kişiden 66'sı tutuklandı.
2024 YILINDA GÖZALTINA ALINAN 18 ŞÜPHELİDEN 8'İ TUTUKLANDI
Olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, kentte 2024 yılında DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Türkiye'de, DEAŞ terör örgütü yanlısı bütün grupları 'ahlak' ve 'sünnet' çatısı altında toplayıp mescitler açarak burada tebliğ/davet çalışmaları ile cihat grubu oluşturma yapılanması hazırlığında olduğu tespit edilen ve birbiriyle bağlantılı olduğu belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.
DİNİ EĞİTİM ADI ALTINDA ÖRGÜTSEL EĞİTİM
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 138 sayfalık iddianamede; örgütün Ahlak ve Sünnet Dergisi Temsilcikleri'ni göz önünde tutarak legal bir faaliyet gibi göstermeye çalıştıkları, arka planda ise hücre çalışmalarının devam ettiğine ilişkin söylemlerde bulunulduğu, basit bir cemaat olmadıkları, Türkiye'de eylem ve suikast yapmayı düşündükleri, bu amaçla düşüncelerini gerçekleştirmek için Türkiye'de altyapıyı oluşturmaya çalıştıkları, zamanı geldiğinde de eylemlere başlayacakları kaydedildi. Ders ve sohbet adı altında gerçekleştirilen buluşmalarda, 'Savaşa hazırlık', 'Bireysel silahlanmanın önemi', 'Her Müslümanın askeri eğitimi alması ve silah kullanmayı bilmesi' başlıkları altında söylemlerde bulunulduğu belirtilirken, Yalova'da dini eğitim adı altında örgütsel eğitim verilmesi amacıyla yatılı bir kurs açılmasının planlandığı ve daha önce 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan haklarında işlem yapılan kişilerin bu kurslarda eğitim vereceğinin belirlendiği de iddianamede yer aldı.