CHP'de 'zeytin' krizi: Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey istifa etti

Bunun üzerine CHP İlçe Başkanı Ahmet Kılbey partisinden istifa ettiğini duyurdu. CHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, parti vizyonu ve yereldeki güçlü duruşun, şahsi görüşlerin her zaman üzerinde yer alan sarsılmaz bir bütün olduğu aktarıldı.

YENİ İLÇE BAŞKANI KİM OLACAK?

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bu doğrultuda, Milas İlçe Başkanımız son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında Genel Başkanımızın liderliğindeki kararlı yürüyüşümüze ve örgütümüzün disiplinli duruşuna herhangi bir zarar gelmesini önlemek amacıyla görevinden istifa etmiştir. Yeni yönetim süreciyle ilgili bilgilendirmeler en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır."