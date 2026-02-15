CANLI YAYIN

ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP'de 'zeytin' krizi: Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey istifa etti

CHP’de ‘zeytin’ krizi istifa getirdi! Özgür Özel’in gerçekleştireceği ‘Toprağımızı Vermiyoruz’ mitingi öncesinde CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey’e ait arazide yaklaşık 100 yıllık olduğu belirtilen zeytin ağaçlarının kesildiği tespit edildi. Bunun üzerine CHP'li Kılbey partisinden istifa etti.

CHP'nin Muğla Milas'taki ağaç katliamı partide iç krize yol açtı. Özgür Özel'in "Millet İradesine Sahip Çıkıyor, Zeytinimizi, Havamızı, Suyumuzu, Toprağımızı Vermiyoruz" mitingi öncesinde ilçede bulunan bir arazide yaklaşık 100 yıllık olduğu öne sürülen zeytin ağaçlarının katledildiği ortaya çıktı.

CHP'Lİ AHMET KILBEY İSTİFA ETTİ

Bunun üzerine CHP İlçe Başkanı Ahmet Kılbey partisinden istifa ettiğini duyurdu. CHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, parti vizyonu ve yereldeki güçlü duruşun, şahsi görüşlerin her zaman üzerinde yer alan sarsılmaz bir bütün olduğu aktarıldı.

YENİ İLÇE BAŞKANI KİM OLACAK?

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bu doğrultuda, Milas İlçe Başkanımız son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında Genel Başkanımızın liderliğindeki kararlı yürüyüşümüze ve örgütümüzün disiplinli duruşuna herhangi bir zarar gelmesini önlemek amacıyla görevinden istifa etmiştir. Yeni yönetim süreciyle ilgili bilgilendirmeler en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır."

NE OLDU?

Muğla Valiliği, Milas ilçesine bağlı Menteş Mahallesi'nde CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiğine dair görüntülerin basına yansıması üzerine inceleme başlatmış, AK Parti İl Başkanlığı ve milletvekillerinden de zeytin ağaçlarının kesimiyle ilgili tepki gelmişti.

