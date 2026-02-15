Milas’ta önce katliam sonra miting! CHP’li başkan 100 yıllık zeytin ağaçlarını bir gecede kesti

Yapılan incelemelerin ardından 13 Şubat'ta Muğla Valiliği tarafından Kılbey'e zeytinli tarla vasıflı taşınmaz üzerindeki 27 adet zeytin ağacını izinsiz sökmeleri nedeniyle 49 bin 15 TL idari para cezası kesildi.

AĞAÇ BAŞINA PARA CEZASI



MİLAS Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ahmet Kılbey'e kesilen ceza tutanağına SABAH ulaştı. Ceza tutanağında, 27 adet zeytin ağacının her biri için 1815 TL olmak üzere toplamda 49 bin 15 TL para cezası kesildiği görülüyor.

TEPKİ GELİNCE DAMADA DEVRETTİ



Ahmet Kılbey'in el yazısı ile yazılmış 28 Aralık 2025 tarihli 'satış ön sözleşmesi ortaya çıktı. Sözleşmede, Kılbey'in araziyi damadı Cenk Soydan'a 3 milyon TL'ye devrettiği yer aldı.

DEVİR OYUNU İLE KAÇAMAZ



AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, Kılbey'in açıklamalarını "sorumluluktan kaçma girişimi" olarak nitelendirdi. Kılbey'in sunduğu belgelerin zeytin kesiminin sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını savunan Güngör, arazinin 28 Aralık 2025 tarihli "satış ön sözleşmesi" ile damadı Cenk Soydan'a devredildiğini ve bu işlemin gerçek bir satış değil, "aile içi devir operasyonu" olduğunu iddia etti.