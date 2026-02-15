Milas’ta önce katliam sonra miting! CHP’li başkan 100 yıllık zeytin ağaçlarını bir gecede kesti
CHP lideri Özgür Özel'in Milas'ta zeytin ağaçlarının korunmasına yönelik düzenleyeceği miting öncesi büyük skandal patladı. İlçe başkanı Ahmet Kılbey'in yaklaşık 100 yıllık olduğu belirtilen zeytin ağaçlarını kestirdiği ortaya çıktı. Kılbey'in tepki üzerine araziyi damadına devrettiği anlaşılırken yaşanan skandal "CHP ikiyüzlülüğü" olarak yorumlandı.
CHP lideri Özgür Özel'in bugünkü "Millet İradesine Sahip Çıkıyor, Zeytinimizi, Havamızı, Suyumuzu, Toprağımızı Vermiyoruz" mitingi öncesinde ilçede bulunan bir arazide çok sayıda zeytin ağacının katledildiği ortaya çıktı.
İlçeye bağlı Menteş Mahallesi Dipsarnıç mevkiinde bulunan ve niteliği zeytinlik tarla olan 3 dönümlük arazide 12 Şubat'ta her biri en az 100 yaşında olan 27 kadim zeytin ağacı katledildi. Görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından tepkiler büyürken, Muğla Valiliği konuya ilişkin idari ve hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alanda çalışma yürüterek tutanak tuttu. Arazideki kesilen zeytin ağaçlarını kayıt altına alan ekipler, konuya ilişkin kapsamlı rapor hazırladı.
ARAZİ BAŞKANIN
Sabah'ın haberine göre söz konusu arazinin Cumhuriyet Halk Partisi Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu belirlendi.
Kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından yazılı açıklama yapan Kılbey, 29 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Milas 1. Noterliği'nde düzenlenen resmi vekâletname ve satış sözleşmeleriyle taşınmaz üzerindeki tüm tasarruf, kullanım ve işlem yetkilerini devrettiğini, bu tarihten sonra söz konusu araziyle hukuki bağının sona erdiğini savundu.