Milas’ta önce katliam sonra miting! CHP’li başkan 100 yıllık zeytin ağaçlarını bir gecede kesti

ahaber.com.tr Haber Merkezi

CHP lideri Özgür Özel'in Milas'ta zeytin ağaçlarının korunmasına yönelik düzenleyeceği miting öncesi büyük skandal patladı. İlçe başkanı Ahmet Kılbey'in yaklaşık 100 yıllık olduğu belirtilen zeytin ağaçlarını kestirdiği ortaya çıktı. Kılbey'in tepki üzerine araziyi damadına devrettiği anlaşılırken yaşanan skandal "CHP ikiyüzlülüğü" olarak yorumlandı.

CHP lideri Özgür Özel'in bugünkü "Millet İradesine Sahip Çıkıyor, Zeytinimizi, Havamızı, Suyumuzu, Toprağımızı Vermiyoruz" mitingi öncesinde ilçede bulunan bir arazide çok sayıda zeytin ağacının katledildiği ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Menteş Mahallesi Dipsarnıç mevkiinde bulunan ve niteliği zeytinlik tarla olan 3 dönümlük arazide 12 Şubat'ta her biri en az 100 yaşında olan 27 kadim zeytin ağacı katledildi. Görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından tepkiler büyürken, Muğla Valiliği konuya ilişkin idari ve hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alanda çalışma yürüterek tutanak tuttu. Arazideki kesilen zeytin ağaçlarını kayıt altına alan ekipler, konuya ilişkin kapsamlı rapor hazırladı.

ARAZİ BAŞKANIN
Sabah'ın haberine göre söz konusu arazinin Cumhuriyet Halk Partisi Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu belirlendi.

Kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından yazılı açıklama yapan Kılbey, 29 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Milas 1. Noterliği'nde düzenlenen resmi vekâletname ve satış sözleşmeleriyle taşınmaz üzerindeki tüm tasarruf, kullanım ve işlem yetkilerini devrettiğini, bu tarihten sonra söz konusu araziyle hukuki bağının sona erdiğini savundu.

Yapılan incelemelerin ardından 13 Şubat'ta Muğla Valiliği tarafından Kılbey'e zeytinli tarla vasıflı taşınmaz üzerindeki 27 adet zeytin ağacını izinsiz sökmeleri nedeniyle 49 bin 15 TL idari para cezası kesildi.

AĞAÇ BAŞINA PARA CEZASI

MİLAS Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ahmet Kılbey'e kesilen ceza tutanağına SABAH ulaştı. Ceza tutanağında, 27 adet zeytin ağacının her biri için 1815 TL olmak üzere toplamda 49 bin 15 TL para cezası kesildiği görülüyor.

TEPKİ GELİNCE DAMADA DEVRETTİ

Ahmet Kılbey'in el yazısı ile yazılmış 28 Aralık 2025 tarihli 'satış ön sözleşmesi ortaya çıktı. Sözleşmede, Kılbey'in araziyi damadı Cenk Soydan'a 3 milyon TL'ye devrettiği yer aldı.

DEVİR OYUNU İLE KAÇAMAZ

AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, Kılbey'in açıklamalarını "sorumluluktan kaçma girişimi" olarak nitelendirdi. Kılbey'in sunduğu belgelerin zeytin kesiminin sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını savunan Güngör, arazinin 28 Aralık 2025 tarihli "satış ön sözleşmesi" ile damadı Cenk Soydan'a devredildiğini ve bu işlemin gerçek bir satış değil, "aile içi devir operasyonu" olduğunu iddia etti.

Cenk Soydan'ın aynı zamanda Milas Belediyesi'nde Ruhsat ve Denetim Müdürü olduğu, noter vekâletnamesiyle kendisine yıkım ruhsatı alma, inşaat yaptırma ve projelerde değişiklik yapma gibi geniş yetkiler verildiği ileri sürüldü. Güngör, bu durumun açık bir çıkar çatışması olduğunu savundu.

Güngör açıklamasında, Akbelen örneğini hatırlatarak, "Zeytin namustur" söylemiyle kamuoyuna seslenenlerin Milas'taki bu kesimle ilgili sessiz kalıp kalmayacağını sorguladı. Paylaşılan belgelerin bir savunma değil, suç duyurusu niteliğinde olduğunu öne süren Güngör, Milas halkının bu süreci yakından takip edeceğini söyledi.

