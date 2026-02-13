Diplomaside 'Başkan Erdoğan' damgası! Sırbistan Cumhurbaşkanı: O bir dünya lideridir

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, görüşme sonrası Türkiye’nin bölgesel ve küresel rolüne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Vucic, Başkan Erdoğan’ın dünya siyasetindeki sarsılmaz konumuna vurgu yaparak, 'O, büyük bir dünya lideridir' ifadesini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'yi önemli bir ortak olarak gördüklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir dünya lideridir." ifadesini kullandı.

"ERDOĞAN BÜYÜK BİR DÜNYA LİDERİDİR" Vucic, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'daki görüşmelerden büyük mutluluk duyduğunu bildirdi. Tüm konular hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son derece verimli görüşme gerçekleştirdiğini belirten Vucic, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir dünya lideridir. Türkiye ise en önemli ortaklarımızdan biridir. Olağanüstü misafirperverliğiniz için sonsuz teşekkürler, sizi sabırsızlıkla Sırbistan'da bekliyoruz."