Diplomaside 'Başkan Erdoğan' damgası! Sırbistan Cumhurbaşkanı: O bir dünya lideridir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, görüşme sonrası Türkiye’nin bölgesel ve küresel rolüne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Vucic, Başkan Erdoğan’ın dünya siyasetindeki sarsılmaz konumuna vurgu yaparak, 'O, büyük bir dünya lideridir' ifadesini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'yi önemli bir ortak olarak gördüklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir dünya lideridir." ifadesini kullandı.

"ERDOĞAN BÜYÜK BİR DÜNYA LİDERİDİR"

Vucic, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'daki görüşmelerden büyük mutluluk duyduğunu bildirdi.

Tüm konular hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son derece verimli görüşme gerçekleştirdiğini belirten Vucic, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir dünya lideridir. Türkiye ise en önemli ortaklarımızdan biridir. Olağanüstü misafirperverliğiniz için sonsuz teşekkürler, sizi sabırsızlıkla Sırbistan'da bekliyoruz."

KÜLLİYE'DE BALKAN RÜZGARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Külliye'de gerçekleştirdikleri ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi iş birliğinde yeni hedefleri açıkladı. Erdoğan, Türkiye-Sırbistan ticaret hacminin 3,5 milyar dolara ulaştığını belirterek 5 milyar dolarlık hedefe adım adım yaklaşıldığını vurguladı; Expo 2027 Belgrad'a katılım kararını yineledi.

Vučić ise Türkiye'yi Sırbistan için "son derece önemli bir ortak" olarak nitelendirirken, altyapı projeleri, savunma sanayi iş birliği ve karşılıklı yatırımlarda somut adımlar atılacağını ifade etti. İki lider, Balkanlarda istikrarın korunması, Sancak bölgesinin kalkınması, turizm ve kültürel bağların güçlendirilmesi konularında mutabık kaldı. Öte yandan zirve sonrası iki ülke arasında ortak bildiri yayımlandı.

Erdoğan-Vucic görüşmesine ilişkin açıklamaErdoğan-Vucic görüşmesine ilişkin açıklama ERDOĞAN-VUCİC GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

