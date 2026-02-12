İletişim Başkanı Duran'dan Erdoğan-Vucic görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Erdoğan ve Sırbistan lideri Vucic'in görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlenmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek "Geçtiğimiz yıl 3,5 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimiz, 5 milyar dolarlık hedefimize doğru kararlılıkla ilerlediğimizi ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki ilişkilere dair önemli açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

"Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere, 2015'te yaklaşık 100 Türk sermayeli firmanın faaliyet gösterdiği Sırbistan'da bugün bu sayı 1500'ü aşmış, yatırımlarımız 300 milyon dolara ulaşmıştır. Bu tablo, ekonomik ortaklığımızın somut bir yansımasıdır. Halklarımız arasındaki güçlü bağlar turizm alanında da kendini göstermektedir. Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi, Türkiye, Sırp turistler için ikinci en çok tercih edilen turizm rotası olurken vatandaşlarımız da Sırbistan'ı ziyaret eden turistler arasında ilk sırada yer almaktadır.

Dünyada belirsizliklerin arttığı bu dönemde Türkiye, barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik sorumluluğunu kararlılıkla sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Balkanları asla ihmal etmiyoruz.' vurgusu, Balkanların ülkemiz için her zaman öncelikli bir bölge olmaya devam edeceğine işaret etmektedir."