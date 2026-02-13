Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Slovenya Meclis Başkanı Zupançiç ile görüştü
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bu kapsamda Fidan, Slovenya Ulusal Meclisi Başkanı Urşka Zupançiç ile bir araya gelirken Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile de telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğine hız verdi.
BAKAN FİDAN SLOVENYA MECLİS BAŞKANI ZUPANÇİÇ İLE BİR ARAYA GELDİ
Bakan Fidan, Slovenya Ulusal Meclisi Başkanı Urşka Zupançiç ile Ankara'da görüştü.
Bakanlıktan görüşmeye ilişkin görüntü paylaşıldı.
BAKAN FİDAN, ÜRDÜNLÜ MEVKİDAŞI SAFADİ İLE DE GÖRÜŞTÜ
Ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile de telefonda görüştü.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Filistin başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.