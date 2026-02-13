Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Slovenya Meclis Başkanı Zupançiç ile görüştü

(Foto: AA)

BAKAN FİDAN SLOVENYA MECLİS BAŞKANI ZUPANÇİÇ İLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Fidan, Slovenya Ulusal Meclisi Başkanı Urşka Zupançiç ile Ankara'da görüştü.

Bakanlıktan görüşmeye ilişkin görüntü paylaşıldı.



BAKAN FİDAN, ÜRDÜNLÜ MEVKİDAŞI SAFADİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile de telefonda görüştü.

Görüşmede, Filistin başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.