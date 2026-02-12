ADLİ SİCİL KAYDI OLUŞMAYACAK

Gökkaya, sistemin işleyişini şu sözlerle detaylandırdı: "Yargılama olursa o diversiyon sistemi olmuyor. Diversiyonda çocuğun alternatif yöntemlerle takip edilmesi, belli eğitim programlarına tabi tutulması veya yazılı ya da sözlü uyarılması gibi birçok yöntem kullanılıyor. Burada amacımız, çocuğun adli sicil kaydı oluşmadan suça sebep olan davranışlardan uzaklaştırılması, bunun da çocuğun ihtiyacına göre belirlenmesi. Çocuk kurallara uyarsa hakkındaki ceza soruşturması ya da yargılama kapanmış oluyor; yani bir anlamda beraat etmiş gibi bir sonuçla karşılaşıyor. Uymazsa da yeniden ceza dosyası açılmış oluyor."