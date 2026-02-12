Suça sürüklenen çocuklar için yeni model! Bakanlık TBMM'ye sundu, işte 'diversiyon' sisteminin şifreleri
Suça sürüklenen çocuklara yönelik çalışmalar hız kazandı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan "Diversiyon" modeli TBMM'ye sunuldu. Buna göre, çocuklar adli sicil kaydı oluşturulmadan suça sebep olan davranışlardan uzaklaştırılacak. Çocukları suç makinesi olmaktan kurtarmanın planlandığı bu modelde, ailelere büyük sorumluluk düşüyor.
Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Meral Gökkaya, TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu'na gerçekleştirdiği sunumda "Diversiyon (Çocuk Ceza Adaletinde Usulün Ayrılması)" modelini paylaştı. Diversiyon hakkında bilgi veren Gökkaya, "Kanunla ihtilaf halindeki çocukların resmi adalet sistemi dışında tutularak resmi olmayan alternatif usullere tabi tutulması" ifadelerini kullandı.
ADLİ SİCİL KAYDI OLUŞMAYACAK
Gökkaya, sistemin işleyişini şu sözlerle detaylandırdı: "Yargılama olursa o diversiyon sistemi olmuyor. Diversiyonda çocuğun alternatif yöntemlerle takip edilmesi, belli eğitim programlarına tabi tutulması veya yazılı ya da sözlü uyarılması gibi birçok yöntem kullanılıyor. Burada amacımız, çocuğun adli sicil kaydı oluşmadan suça sebep olan davranışlardan uzaklaştırılması, bunun da çocuğun ihtiyacına göre belirlenmesi. Çocuk kurallara uyarsa hakkındaki ceza soruşturması ya da yargılama kapanmış oluyor; yani bir anlamda beraat etmiş gibi bir sonuçla karşılaşıyor. Uymazsa da yeniden ceza dosyası açılmış oluyor."
ÇOCUKLAR ARTIK "SUÇ MAKİNESİ" OLMAYACAK
Sabah'ta yer alan habere göre, diversiyon modelinde amacın affetme veya suçu görmezden gelme değil, çocuğun tekrar suç işlemesini önleme ve toplumsal uzlaşıyı sağlama olduğunu kaydeden Gökkaya, "Amaç, çocukların yetişkin olduğunda hayatlarını bir suç makinesi gibi sürdürmelerinin önüne geçmek" diye konuştu. Gökkaya, adli sürece dahil olan çocukların bir süre sonra yargılanma korkusunu yendiğini ve suçlu kişiliğini bir rol gibi benimsediğini belirterek, ceza infaz kurumlarının her zaman caydırıcı olmadığını vurguladı.